Личный бассейн, спортзал и пачки денег: появилось видео из особняка полковника МВД, возившего главарей террористов

Особняк Гази Исаева в селе Тарумовка, Дагестан. Оперативное фото

В сети появились кадры обысков в роскошном особняке полковника МВД Дагестана Гази Исаева. Следователи утверждают, что он работал личным водителем у предводителей боевиков, участвовал в подготовке терактов в московском метро в 2010 году и «сливал» бандгруппам оперативную информацию.

По данным источников «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах, полковник Гази Исаев проживал в роскошном особняке в селе Тарумовка — районном центре Тарумовского района Дагестана. Здесь ему принадлежал двухэтажный дом с пристройками.

Сам дом не выглядит слишком большим, однако впечатляют пристройки. Оперативное фото

На кадры оперативных видео внутреннее убранство дома не попало. Однако на видео ясно, что силовик жил в большом достатке. В обширных пристройках, где велась съемка, находятся прекрасный крытый бассейн и личный спортивный зал полковника с современными тренажерами, специальным покрытием и специальными снарядами для занятий боксом.

В обширных и роскошных пристройках находятся личный спортзал и крытый бассейн. Оперативное фото

Кроме того, как стало известно, во время судебного заседания по избранию меры пресечения полковник очень интересовался судьбой денежных средств, находящихся на территории дома. Однако даже примерная сумма, найденная силовиками, нигде не озвучивается. Как нет и ответа на вопрос, мог ли полковник сам заработать деньги на строительство роскошного особняка.

В обширных и роскошных пристройках находятся личный спортзал и крытый бассейн. Оперативное фото

Отметим, что один из эпизодов уголовного дела Гази Исаева касается информационной поддержки террористов после убийства его коллеги, заместителя начальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом МВД Дагестана Шевкета Куджаева. По данным следствия, его заказал депутат Сагид Муртазалиев, ныне объявленный в международный розыск и, по некоторым данным, скрывающийся в ОАЭ. «Народный избранник» широко известен финансированием террористов бандгрупппы «Имарат Кавказ», в которой состоял задержанный начальник полиции Кизлярского района Исаев.

Полковник Гази Исаев на официальных мероприятиях говорил о недопустимости терроризма. А сам в это же время содействовал организации терактов и возил главарей бандгрупп

Вечером в понедельник Басманный суд Москвы арестовал Гази Исаева до 4 января 2021 года. Ему предъявлены обвинения по статьям «участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения», «бандитизм» и «террористический акт».

Возложение цветов в память о погибших на станции «Лубянка». Москва, 2010 год Фото: Архив "КП"

Напомним, что в результате взрывов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения. Следователи располагают доказательствами того, что полковник лично довез до автовокзала одну из смертниц, одетую в пояс шахида. Суд над силовиком начнется сразу после ознакомления Исаева и его адвокатов с материалами СК РФ.

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Басманный суд Москвы заключил до 4 января под стражу начальника полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева. Силовика подозревают в «сливе» служебной информации террористам, их полной поддержке и даже соучастии в подготовке взрывов в московском метро. Кроме того, предполагается, что он может быть причастен к убийству коллеги (подробности).

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