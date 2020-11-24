Полковника МВД арестовали по подозрению в пособничестве боевикам и организации терактов

Полковник Гази Исаев помог организовать теракты, унесшие жизни 39 человек

Басманный суд Москвы заключил до 4 января под стражу начальника полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева. Силовика подозревают в «сливе» служебной информации террористам, их полной поддержке и даже соучастии в подготовке взрывов в московском метро. Кроме того, предполагается, что он может быть причастен к убийству коллеги.

— Решением суда подозреваемый Гази Исаев был арестован до 4 января 2021 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Следственный комитет был прекрасно подготовлен к задержанию преступника. После спецоперации в воскресенье, уже в понедельник полковнику предъявили обвинение. Силовики полагают, что их коллега возил предводителей боевиков, передавал им оперативную информацию о контртеррористических операциях и даже лично довез смертницу в посяе шахида до автовокзала в Кизляре. Оттуда она отправилась прямиком в Москву.

Напомним, жертвами терактов 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» стали 39 человек. Больше 100 пассажиров метро получили ранения.

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