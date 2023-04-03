Эльбрус проснулся? Почему произошло землетрясение на КМВ

Жителей КМВ всегда беспокоит вопрос: когда проснется Эльбрус? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки недалеко от Пятигорска на глубине 15 км. Сообщений о значительных повреждениях и пострадавших не было, но трещины в стенах домов появились.

Фото: открытый источник

Магнитуда 4,6 относится к умеренным землетрясениям. Сильных в регионе не было никогда, но недавняя катастрофа в Турции заставляет людей задумываться, а не предвестники ли эти толчки — большой беды. Мы задали вопросы экспертам.

Фото: Европейский средиземноморский сейсмологический центр

По словам научного руководителя геофизического института Владикавказского научного центра РАН, профессора Владислава Заалишвили. сейчас ни один ученый не в силах спрогнозировать будущее землетрясение. Несмотря на то что природа этого явления хорошо изучена, методик прогноза времени, места и силы будущего подземного толчка - нет.

- Ученые могут только фиксировать скорость и тип сейсмической волны, возникающей во время землетрясения при помощи сейсмографов, - отмечает Заалишвили.

По его словам, важно вовремя проводить сейсморазведку и определять положение сейсмических границ территории, а также ее тектонических структур.

По статистике землетрясения силой 9 баллов происходят раз в 10 000 лет, а в Турции, которая находится в зоне повышенной сейсмологической активности, сильные землетрясения происходят каждые 50-100 лет.

Ученый успокоил всех тех, кто переживает, что на Северном Кавказе может повториться трагедия Турции:

- На Северном Кавказе нет таких плит. Мы находимся в платформенной области, где мощные разрушающие землетрясения почти исключены. А масштабные разрушение и гибель тысяч людей можно предотвратить, если правильно строить дома. В Турции множество людей погибло именно из-за нарушений при строительстве.

, два мощных землетрясения, магнитуда которых составила 7,4 и 7,7, произошли 6 февраля, погибли свыше 50 090 человек. Было разрушено 118 тысяч зданий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исполняющий обязанности директора института наук о Земле Северо-Кавказского федерального университета также считает, что катастрофических землетрясений в ближайшее время на Северном Кавказе не ожидается.

- Несмотря на то что Северный Кавказ принадлежит к Иран-Кавказ-Анатолийскому региону, наиболее сейсмоактивными республиками остаются территории Дагестана, Чечни и Северной Осетии, - говорит Верисокин. - Скорее всего, зафиксированная сейсмоактивность была связана с напряжением в земной коре.

ВОПРОС — РЕБРОМ

Проснется ли Эльбрус?

Гора Эльбрус - не потухший, а спящий вулкан расположенный на границе между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией. Активность внутри горы можно прогнозировать, в отличие от землетрясений. По словам Верисокина, в ближайшие 50 лет вулкан точно не проснется:

- Ученые следят за его активностью. Последние признаки древнего извержения на Эльбрусе были зафиксированы 1800 лет назад, незначительные движения масс - 300 лет. Сейчас там есть небольшие колебания, но, сказать однозначно, стали ли они причиной первоапрельского землетрясение - нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье произошло землетрясение в 4,6 балла. Что известно о произошедшем

На Ставрополье произошло землетрясение магнитудой в 4,6 балла (подробнее)

Вулкан Эльбрус проснулся: 1 апреля жителей двух республик разыграли новостью об извержении

Информация оказалась настолько убедительной, что в дело пришлось вмешиваться МЧС (подробнее)