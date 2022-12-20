Соски торчат! Дочь-стримершу экс-сенатора РФ заблокировали в Twitch

Дочь сенатора и бывшего главы Ставрополья Александра Гаевская

Twitch заблокировал канал дочери бывшего губернатора Ставрополья и экс-сенатора Валерия Гаевского — Александры, известной в сети под псевдонимом Mira HS. Стриминговый сервис посчитал, что прямые эфиры девушки нарушают правила. Проблемы начались после того, как Александра стала вести трансляцию, надев платье на голое тело. Об этом рассказала девушка в социальных сетях.

Заявление Александры Гаевской в Twitter

— Twitch усиливает женоненавистническую систему дискриминации женских тел. Если мужчинам разрешено высовывать соски через рубашку, то и женщинам тоже следует [разрешить]. Если я решу носить социально приемлемую одежду без нижнего белья для комфорта, сотрудники Twitch не должны банить мой канал за это, — заявила Александра.

Затем, опубликовав фотографию силиконовой накладки для груди, она добавила: "Я ненавижу вас всех". Судя по геометке, все твиты Александра Гаевского выкладывала с Гавайских островов (США).

Стоп-кадр с эфира, после которого Twitch заблокировал аккаунт Александры Гаевской

Александра — дочь бывшего губернатора и сенатора от Ставропольского края Валерия Гаевского. Она давно не живет в России — в 16 лет родители отправили ее учиться в США.

В своих эфирах на Twitch Mira HS, как правило, играла в компьютерные игры либо рассказывала о своей жизни и делилась мыслями. Впервые русскоязычная аудитория широко узнала об Александре после скандала с банковским счетом. Блогер, показывая подкаст, который она слушала, засветила свой баланс — 787 тысяч американских долларов, или около 60 млн российских рублей. Много кто был уверен, что эти деньги дочь бывшего чиновника заработала нечестным путем. На что она ответила: "У меня совесть абсолютно чиста. Я отвечу за все денежки. Я заработала много денег, а вы — неудачники".

Во время прямого эфира Александра показала свой телефон с уведомлением от банка

Александра Гаевская с отцом

Вполне вероятно, слова блогера — правда. Кроме канала на Twitch, у Mira HS есть успешные каналы на других сервисах и даже собственный сайт. Там девушка рассказывает о психологии, завлекая публику пикантными снимками. Так, например, подписка на веб-сайте стоит 300 долларов, за эти деньги клиент получает полный доступ к эксклюзивному контенту, может напрямую общаться с блогером и обратиться за онлайн-консультацией. При этом подписку надо обновлять каждый месяц. А если покупать доступ к отдельным публикациям, надо отдавать каждый раз от 5 до 60 долларов. Свой подход Александра Гаевская объясняла так:

— Люди спрашивают, почему я публикую свои фотографии вместе с учебным текстом. Это моя бизнес-модель! Теперь, когда я привлекла ваше внимание красивыми картинками, давайте поговорим о нейропластичности.

Александра Гаевская с отцом

Однако самая большая армия фанатов собралась у Александры на Twitch. Только по состоянию на февраль 2022 года на ее канал были подписаны свыше 350 тысяч пользователей. Оттуда ей присылали многочисленные донаты (пожертвование от зрителя прямого эфира - Пр.), которых хватает на безбедную жизнь в Америке.