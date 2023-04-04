Откупится штрафом: смешное наказание грозит избившей детей воспитательнице из Осетии

Воспитательница частного детского сада под видом мер воспитательного воздействия била 2-3-летних воспитанников по лицу и голове, а также хватала за волосы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воспитательница одного из частных садов во Владикавказе предстанет перед судом. Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Женщину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию.

Ребенка ударили головой о стол. Фото: стоп-кадр видео.

Интересно, что другие воспитатели никак не отреагировали на такое вопиющее поведение коллеги и продолжили как ни в чем не бывало заниматься своими делами. Кадры с избиением маленького мальчика попали в социальные сети и вызвали широкий общественный резонанс. Оказалось, что это не единственный случай в этом детском саду.

В социальных сетях родительницы стали делиться фотографиями детей со следами ссадин на лице. А в октябре 2022 года один из воспитанников получил термический контактный ожог правой руки - малыш приложил руку к стоящему на столе чайнику с кипятком.

По словам воспитателей, девочка задела головой край стола. Фото: социальные сети.

- Согласно заключению эксперта, полученное ребенком повреждение квалифицируется, как причинившее легкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

7 декабря владикавказский детсад лишился права на образовательную деятельность, воспитательница была уволена, а сад лишили лицензии.

А за негуманные методы воспитания в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Если вина женщины будет доказана, ей грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, обязательные работы до 440 часов, исправительные работы до 2-ух лет, либо максимальное наказание - лишение свободы сроком до трех лет. Обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы уже утвержден и передан мировому судье Промышленного района Владикавказа.

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