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Происшествия30 декабря 2022 7:56

Борт из Еревана экстренно сел в Махачкале из-за потерявшего сознание пассажира

Больного 70-летнего мужчину встретила реанимационная бригада
Алина МАКСИМОВА
Экстренную посадку совершил самолет из-за больного пассажира на борту.

Экстренную посадку совершил самолет из-за больного пассажира на борту.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Махачкалы совершил посадку ранее подавший сигнал бедствия пассажирский самолет SU-95, летевший из Еревана в Москву.

Воздушный инцидент произошел вечером в четверг 29 декабря. По данным авиакомпании, в 17-23 командир воздушного судна доложил о больном пассажире на борту. Во время полета 70-летний мужчина внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание.

Было принято решение произвести экстренную посадку на незапланированном аэродроме в Махачкале.

В 17-55 борт, следовавший рейсом Звартноц – Жуковский, успешно приземлился на дагестанском аэродроме. Больного пассажира встретила реанимационная бригада и доставила в одну из дагестанских клиник. После чего самолет, летевший из Еревана в Москву, продолжил путь.

Ранее «КП – Северный Кавказ» сообщала об инциденте с пилотом Боинга, который отключился за штурвалом из-за резко поднявшейся температуры тела. Тогда пассажирам рейса пришлось ждать продолжения полета почти 7 часов.

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