Скупали миллионы долларов и изумруды: Разин раскрыл доход «Ласкового мая» в период СССР

Разин откровенно рассказал о миллионах, которые заработала группа "Ласковый май". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шоумен Андрей Разин откровенно рассказал о многомиллионном заработке группы «Ласковый май» в советское время. Шокирующие подробности работы легендарной группы в Москонцерте он озвучил на площадке популярного видеохостинга.

- Группа «Ласковый май» в то время работала в Москонцерте. Мы продали тогда почти 47 миллионов билетов. Это по состоянию на июль месяц 1991 года, - рассказывает Разин. – Советский Союз еще не развалился.

По словам шоумена, в то время к нему лично обратилась заместитель председателя правительства Александра Бирюкова. Она узнала, что на счетах группы «Ласковый май» скопилась огромная сумма и предложила легально купить у государства валюту и драгоценности.

- Она вызвала меня, как первого миллионера, и предложила купить официально валюту. По коммерческому курсу – 1 руб 57 коп за 1 доллар. Официальный курс на тот момент составлял всего 63 копейки за 1 доллар, - вспоминает Разин. - Естественно я дал согласие, потому что она предложила мне два варианта – купить валюту и купить через сочинский магазин «Изумруд» большую партию изумрудов из Гохраны.

Как отмечает продюсер «Ласкового мая», предложение было согласовано на самых верхах, ибо государству на тот момент очень нужны были деньги.

- Это было согласовано всеми депутатами Верховного Совета СССР. Все проголосовали «за» и я официально и легально купил тогда 32 миллиона 894 тысячи долларов США, перечислил эти деньги во Внешторгбанк, а также в магазине «Изумруд» на оставшиеся деньги я полностью выкупил всю коллекцию Гохрана, которую они согласовали с Президиумом, - рассказывает Андрей Разин.

Солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Рассказал шоумен и о том, куда в дальнейшем делись миллионы американских долларов, которые, по его словам, хранились на банковском счете.

- Потом Андрей Шишкин уехал в Америку, Юра Шатунов решил уехать в Германию. Я оставался в России. Но эти деньги надо было потратить, потому что в то время Советского Союза уже не было, но Внешторгбанк еще работал. Наши средства были официальные, Правительство РФ их подтвердило, также решением суда было подтверждено, что мы заплатили все налоги. И мы распределили 32 млн долларов совершенно честно. По 10 млн получил каждый солист и продюсер, - сообщил шоумен.

По словам Разина, сам он получил 20 млн долларов – 10 за работу солистом и еще 10 за работу продюсером. Еще 10 млн долларов получил главный голос группы Юра Шатунов, а оставшиеся два миллиона пошли на общие нужды, в том числе на покупку песен у Сергея Кузнецова, который ушел из состава по собственному желанию.

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