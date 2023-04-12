Великобритания ввела санкции против членов семьи сенатора и миллиардера Керимова

Сулейман Керимов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Великобритания ввела санкции против членов семьи российского миллиардера и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Это сказано в документе, опубликованном правительством страны.

Сулейман Керимов. Фото: Совет Федерации РФ

Новые ограничения ввели 21 марта 2023 года. Они касаются сына и дочери Керимова – Саида и Гульнары. Власти Великобритании уверены, что родственники сенатора действует «от имени или по указанию лица, которое вовлечено в дестабилизацию Украины или подрыв либо угрозу территориальной целостности или суверенитета Украины». К такому выводу британское правительство пришло после ратификации федеральных законов о дружбе и сотрудничестве между Россией, ДНР и ЛНР.

Состояние Сулеймана Керимова и членов его семьи Forbes оценивает в 10,5 млрд долларов. Согласно последним обновлениям рейтинга, они занимают 13 место в рейтинге богатейших людей России. Периодически стоимость активов Керимовых значительно поднимается: например, во время пандемии акции показывали рекордный рост.

Сулейман Керимов был владельцем "Анжи". Фото: пресс-служба клуба

Ранее Сулейман Керимов попал под американские и европейские санкции. Последние ограничения объяснялись тем, что олигарх был на встрече Владимира Путина с крупными бизнесменами 24 февраля, на которой обсуждались западные санкции. В апреле под санкции попал сын Сулеймана Керимова - владелец крупного пакета акций «Полюса» Саид Керимов.

После начала спецоперации на Украине СМИ сообщали, что в порту фиджийского города Лаутока задержали яхту «Амадея», которая «принадлежит олигарху Сулейману Керимову». Судно вошло в исключительную экономическую зону Фиджи без нужного разрешения.

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