Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов за год разбогател на 5,8 млрд долларов

Сулейман Керимов вошел в список миллиардеров России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов снова вошел в список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Сложный из-за коронавирусных ограничений для простых трудяг год оказался достаточно прибыльным для состоятельных граждан. В России за год стало на 21 миллиардера больше, сегодня в списке значатся 123 человека.

Сулейман Керимов занял в рейтинге 10 строчку. Его состояние составляет $15,8 млрд. За год Керимов стал богаче на 5,8 млрд. долларов. Основную прибыль 55-летнему долларовому миллиардеру приносят инвестиции.

Основной капитал сенатора составляет 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», которая имеет право на разработку крупнейших месторождений в России, и Международный аэропорт «Махачкала». Доля компаний Керимова принадлежит его сыну - 25-летнему Саиду.

Больше Керимова заработали лишь Владимир Потанин, Владимир Лисин, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Андрей Мельниченко и Павел Дуров. Первую строчку серди миллиардеров занял Алексей Мордашов, чей доход за год составил 12,3 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что в 2019 году сенатор заработал 32 миллиона рублей, в 2018 немного больше - 37 миллионов. Прибыльным для сенатора был 2017 год. Тогда он официально указал в декларации рекордный среди сенаторов доход в 2,7 млрд рублей.

КСТАТИ

В 2019 году во Франции предъявили новые обвинения миллиардеру Сулейману Керимову

Приехавшего в Ниццу дагестанского сенатора отпустили под залог в 20 миллионов евро. Следствие считает, что за элитные апартаменты он расплачивался «чёрным налом».

Дело закрыли в мае 2020 года. Закончилось оно подписанием мирового соглашения: швейцарская компания Swiru Holding согласилась на штраф в размере €1,4 млн в дополнение к €10,3 млн, которые были выплачены ранее.

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