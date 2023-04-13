Брали в плен и убивали: члену банды Басаева дали пожизненное за нападение на военных в Чечне

Банда убила больше 30 военных Фото: "КП" Архив

Верховный суд Чечни вынес приговор члену ОПС, который участвовал в вооруженном нападении на военных в марте 2000 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО.

Обвиняемый действовал в банде под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Вместе с подельниками он организовал вооруженный мятеж около чеченского села Джани-Ведено. Банда напала на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих районной комендатуры, которые участвовали в операции по восстановлению порядка в республике.

В ходе нападения погибли 26 милиционеров и шесть солдат. Ранены оказались шесть сотрудников милиции и один военный. Еще десять бойцов боевики взяли в плен и затем убили.

Правоохранители с тех пор устанавливают всех причастных к зверствам боевиков. Сроки получили семь участников того нападения. Обвиняемого задержали, ему инкриминировали участие в вооруженном мятеже (статья 279 УК РФ) и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).

- Обвинительное заключение по уголовному делу утверждалось в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба правления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО.

Ранее Следственный комитет России сообщал о задержании бывшего участника банды Басаева и Хаттаба, который участвовал в боестолкновениях в Шелковском районе Чечни в 1999 году. Взятый боевик причастен к убийству больше десятка военных.

В 1999 году бандформирование Басаева и Хаттаба устроили серию нападений на населенные пункты Дагестана и Чечни. В результате погибли более 280 военных, правоохранителей, гражданских лиц и еще свыше 800 получили ранения. Правоохранительные органы продолжают искать всех причастных к событиям.

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