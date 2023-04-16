Хотел вернуть бывшую: в Дагестане за похищение артистки цирка задержан военнослужащий из Ульяновска

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах похищения цирковой артистки, приехавшей на гастроли в Дагестан. Нешуточные страсти разгорелись в Ногайском районе республики. Похитителем оказался военнослужащий из Ульяновска.

По данным пресс-службы МВД по Дагестану, 13 апреля автоинспекторы остановили для проверки «Renault Logan». За рулем находился 33-летний житель Ульяновской области. Его пассажирка – девушка из Саратовской области – попросила стражей порядка о помощи, заявив, что водитель удерживает ее против воли.

Фото: МВД по РД

Она рассказала, что работает в цирке и приехала в составе труппы на гастроли, а водитель – ее бывший возлюбленный, который не смог смириться с расставанием. Он приехал в Дагестан, чтобы забрать ее с собой.

Приехавший за тысячу километров от дома пылкий влюбленный не только чуть было не сорвал гастроли цирка, похитив артистку, но и нажил себе неприятности. Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел для дальнейших разбирательств. Теперь ему предстоит ответить по закону за похищение девушки.

- Мужчина доставлен в отдел. Собранный полицейскими материал передан по подследственности,- сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дагестанцы похитили девушку и сутки уговаривали выйти замуж за их друга

Трое парней насильно посадили «невесту» в машину и увезли в Дербент (подробнее).

В Дагестане женщина насильно удерживала дома похищенную родственником невесту

Против тети горе-жениха возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы» (подробнее).