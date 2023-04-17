Музей Сергея Пускепалиса в Железноводске

Фото: пресс-служба администрации города Железноводска

В городе Железноводске открыли музей имени Сергея Пускепалиса, который тесно связан со ставропольским курортом. На церемонию пришла супруга актера и режиссера. Она произнесла вступительную речь.

— Сегодня у Сергея день рождения. В свой день рождения он всегда любил делать друзьям, знакомым подарки и сюрпризы. Сегодня так получилось, что сделал подарок своему любимому городу Железноводску - мы открываем музей, – сказала Елена Пускепалис.

Фото: сайт губернатора Ставропольского края

После этого на сцену Елена позвала 10-летнего поклонника супруга – Селима. У мальчика, как и у Сергея, день рождения выпал на 15 апреля. Елена Пускепалис поздравила мальчика с праздником и подарила часы погибшего мужа.

На открытии музея имени Сергея Пускепалиса присутствовали его супруга, артисты Ярославского театра, друзья и поклонники. Вдова провела экскурсию и показала экспонаты – личные вещи, награды, кубки и другое.

— Елена Пускепалис показала театральные и кинематографические награды артиста, книги, фотографии, обстановка его кабинета в театре Ярославля, где он был художественным руководителя, – рассказали в пресс-службе администрации Железноводска.

Сергей Пускепалис с 14 лет связан с Железноводском. Вместе с семьей он из Чукотки перебрался на Северный Кавказ. Именно на ставропольском курорте он изменил свое решение по поводу будущей профессии. Пойдя в театральный кружок «просто ради интереса», Сергей не ожидал, что мечта стать пилотом уйдет, а судьба сложится иначе.

Жизнь актера оборвалась в страшной аварии. На трассе в Ярославской области бронированный «Форд Транзит» выехал на встречную полосу. Лобовое столкновение с фурой на огромной скорости не пережил ни режиссер, ни водитель.

Прощание с Сергеем Пускепалисом Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Сергей Пускепалис вез гуманитарную помощь на Донбасс. Однако доехать ему было не суждено. Сергея похоронили в Железноводске. Сейчас там открыли музей в его честь. Родители Пускепалиса остались жить в ставропольском курорте, а в 1992 году в Железноводске родился сын Елены и Сергея Глеб.

Музей Сергея Пускепалиса в Железноводске

Адрес: Городской Дворец культуры имени Сергея Пускепалиса города-курорта Железноводска (ГДК им. С. Пускепалиса), улица Чайковского, 1.

График работы: понедельник - пятница, с 11 до 13, с 15 до 17 часов.

Билеты: вход бесплатный.

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