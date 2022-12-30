Абдул-Керим Эдилов. Фото: vk.com/ramzan

В Чечне умер 31-летний бывший боец MMA, экс-зампред правительства Чечни и тренер детей Рамзана Кадырова Абдул-Керим Эдилов, известный с спортивном мире под прозвищем "Чеченский Лев". Об этом сообщает портал BJPenn. Причина смерти мужчины не уточняется.

Абдул-Керим Эдилов с Рамзаном Кадыровым перед тренировкой. Фото: vk.com/ramzan

Биография Абдул-Керима Эдилова - что известно о тренере детей Кадырова

Эдилов стал популярен в Чечне благодаря своим спортивным достижениям. Еще в 2009 году, будучи 18-летним бойцом, он стал чемпионом Москвы по боевому самбу, чемпионом России по комплексному единоборству и чемпионом мира по универсальному бою. Во всех видах спорта он стал мастером и вскоре перешел в смешанные единоборства.

Абдул-Керим Эдилов подстраховывает Рамзана Кадырова во время работы со штангой. Фото: vk.com/ramzan

За несколько лет Эдилов провел 21 бой, в которых выиграл 17 раз. Четыре поражения были зафиксированы на старте карьеры в поединках против именитых спортсменов: например, против Виктора Немкова. Однако затем Эдилов раз за разом выигрывал, лишь одна победа далась ему решением судей, в остальных случаях он отправлял соперника в нокаут либо заставлял его сдаться.

Последний бой в смешанных единоборствах чеченский спортсмен провел в 2017 году в рамках UFC Fight Night 115: техническим нокаутом он победил серба Бояна Михайловича. Отмечалось, что до этого поединка Эдилова не хотели допускать к боям из-за проваленных тестов на допинг. А в 2019 году UFC исключил чеченца из промоушена: по одной из версий, такое решение приняли из-за многочисленных травм. Затем еще два года Эдилов дрался как боксер.

Абдул-Керим Эдилов (сидит справа) на тренировке с сыновьями Рамзана Кадырова. Фото: vk.com/ramzan

В ноябре 2021 года Рамзан Кадыров назначил Эдилова руководителем секретариата главы Чечни, но через четыре месяца его перевели на пост заместителя председателя главы правительства республики. Вице-премьер курировал социальные и спортивные вопросы. За месяц до смерти чиновник уволился по собственному желанию.

Абдул-Керим Эдилов с Рамзаном Кадыровым. Фото: vk.com/ramzan

Кроме того, известно, что Эдилов тренировал детей Рамзана Кадырова. Сам политик нередко называл его наставником своих сыновей. При этом спортсмен наблюдал за детьми даже вне спортзала.