Губернатор Ставропольского края проинспектировал ход работ в Государственном фонде поддержки участников СВО

Федеральный фонд «Защитники Отечества» был создан 3 апреля указом президента России. Фото: gk-usi.ru

В Ставрополе ведется капитальный ремонт помещения, где будет размещаться краевое отделение Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». 19 апреля в рамках рабочей поездки губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проверил ход работ.

Федеральный фонд «Защитники Отечества» был создан 3 апреля указом президента России. Теперь его отделения должны открыться в субъектах. Ставропольское отделение будет располагаться на улице Ленина, под него отвели просторное помещение площадью свыше 900 квадратных метров. Сейчас идет его полная перестройка. Работы выполняет группа компаний «ЮгСтройИнвест».

В рамках рабочей поездки губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проверил ход работ. Фото: gk-usi.ru

- Очень много наших ребят сейчас находится в зоне специальной военной операции. И когда они приезжают в отпуск и видят такую точку опоры, то понимают, что слова нашего президента не расходятся с делом. Они понимают, что когда вернутся с победой, то смогут решить свои проблемы. У кого-то финансовые, у других - с трудоустройством, у третьих - душевные, кто-то просто захочет пообщаться с товарищами. Задача фонда - решать эти вопросы в режиме «одного окна», - говорит Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края. - В Ставропольском крае благодаря группе компаний «ЮгСтройИнвест» помещение фонда должно вместить всех ребят, которые вернутся вернутся с победой. Для них это уверенность, а для нас - почетная миссия. Владимир Владимирович Путин поручил всем субъектам до 15 мая сформировать такие отделения. У нас в крае фонд образован, имущественный комплекс мы сегодня формируем с помощью компании «ЮгСтройИнвест».

Фонд будет работать в режиме «одного окна». В соответствии с федеральными стандартами в нем выделены помещения для юридической службы, службы занятости, социального МФЦ, медико-социальной экспертизы, психолога. Но прежде строители сделают помещение доступным и комфортным для всех.

Помещение, где разместится фонд, соответствует требованиям безопасности. Фото: gk-usi.ru

- Когда мы первоначально зашли, то было впечатление, что сложновато. А когда провели демонтаж, расставили перегородки и все по проекту сделали, то стало видно, что помещение просторное, очень комфортное, - отмечает Юрий Иванов, генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест».

Помещение, где разместится фонд, соответствует требованиям безопасности и будет полностью адаптировано для всех посетителей.

- Весь большой коллектив группы компаний «ЮгСтройИнвест» как граждане, как строители, понимают всю важность этого проекта. Мы выделили более 150 человек, чтобы выполнить задачу, которую поставил перед нами губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров. Сейчас идем с опережением графика. Строители трудятся с душой, на совесть, потому что знают - они выполняют не только свой профессиональный долг, но и гражданский, - говорит Алексей Иванов, заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест». - От имени всего коллектива «ЮгСтройИнвест» я хочу сказать спасибо нашим участникам СВО и их семьям. Все они - настоящие герои, патриоты, достойные уважения.

ГК «ЮгСтройИнвест» выделила более 150 человек, чтобы выполнить поставленную задачу. Фото: gk-usi.ru

А пока строители готовят помещение, идет подбор персонала. В ставропольском отделении Государственного фонда поддержки участников СВО будут работать лучшие специалисты.

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