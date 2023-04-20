Мать прокляла убийцу: душераздирающие кадры с места убийства 10-летней девочки в КЧР

Смерть 10-летней школьницы потрясла всю республику. Фото: социальные сети

Страшная трагедия, которая потрясла всю Карачаево-Черкесию, произошла этим днем в Карачаевске. В городе пропала 10-летняя школьница, она вышла в магазин за мороженым, но не вернулась. На ее поиски отправились родители, но спустя несколько часов ее нашли зверски зарезанной.

Предположительно, девочка заходила в подъезд, когда на нее напал убийца. Он ударил ее по голове, затащил к себе и зарезал. В убийстве 4-классницы с самого начала подозревали ее соседа - 15-летнего подростка, который учился с ней в одной школе. Его задержали. Но сначала убийца все отрицал. Позже, когда он понял, что замести следы не удастся, он полностью сознался в содеянном.

По словам очевидцев, 10-летнюю девочку родной отец нашел в соседской квартире. Родственник обнаружил зверски убитую дочь без одежды.

Узнав о смерти родной дочери, мать начала терять сознания и прокляла убийцу. Вместе с ней преступника осудили и другие неравнодушные матери. В местных пабликах и телеграм-каналах местные жительницы скорбят вместе с безутешной матерью.

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