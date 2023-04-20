Хотел изнасиловать, но не смог: стала известна причина убийства 10-летней девочки в КЧР

Следователи на допросе подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девочки. Фото: МВД по КЧР

В МВД по Карачаево-Черкесской республике поделились шокирующими подробностями жестокого убийства 10-летней девочки в Карачаевске. 15-летний убийца пытался изнасиловать девочку, но не смог.

Чудовищная история убийства прогремела на всю страну: в Карачаевске 4-классницу обнаружили забитой и зарезанной.

Сначала родители девочки позвонили в полицию и заявили о пропаже дочери. Звонок диспетчеру одного из отдела полиции поступил в 14:50. 36-летняя женщина рассказала, что ее дочь ушла в магазин за мороженым в 13:00, но до сих пор не вернулась.

На поиски ребенка отправились сотрудники полиции. Но уже в 3 часа дня девочку обнаружили на первом этаже в одной из квартир ее же дома: она лежала с перерезанным горлом. По словам очевидцев, отец нашел дочь без одежды.

Первым подозреваемым стал жилец квартиры - 15-летний подросток, который учился с девочкой в одной школе. Он сначала отрицал свою вину, но поняв, что следы замести не удастся, признался в жестокой расправе на 4-классницей.

Задержанный школьник рассказал следователям, что в подъезде заметил свою жертву и решил ее обездвижить. Он ударил ее по голове камнем и затащил к себе в квартиру, затем убил. В отделе дознания подросток признался, что пошел на это преступление с целью изнасилования.

При этом по словам школьных приятелей 15-летнего парня, они никогда не замечали за ним признаков откровенной агрессии: парень вел себя достаточно спокойно, не привлекал внимания, учился на одни пятерки.

Предполагаемый убийца девочки, в настоящее время он задержан, с ним проводятся следственные действия. Фото: социальные сети.

- Следственным комитетом России по КЧР возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - «убийство малолетней», - сообщили в ведомстве.

Также известно, что глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства ребенка в Карачаево-Черкесской Республике.

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