Ситуация с корью осложняется по всей России, но особенно в Дагестане. Врачи призывают людей к вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане зарегистрированы уже почти 200 случаев заболевания корью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По состоянию на 20 апреля 2023 в Республике Дагестан зарегистрировано 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая, – заявили в официальном телеграм-канале.

В управлении отметили, что вторичного распространения кори удалось избежать благодаря оперативной работе противоэпидемиологических бригад в очагах инфекции и адресной работе с отказниками.

Вспышка инфекционного заболевания в регионе началась еще в феврале текущего года. 16 февраля в пресс-службе Минздрава рассказали, что в Махачкале был обнаружен домашний очаг кори. В семье заразились - 1 взрослый и 4 ребенка, которые не были привиты.

Спустя месяц ситуации стала ухудшаться - уже 16 марта в Дагестане были зарегистрирован 71 заболевший. Все больные также были не привиты. В апреле 2023 года Махачкала заняла уже второе место по количеству заболевших по стране, в городе зафиксировали 60% от всех случаев заболевания.

Вакцинация от кори в Дагестане

6 апреля в республике стали проводить подчищающую вакцинацию от кори: сделать прививку в медицинской организации по месту жительства может любой человек, которые ранее не болел корью, не делал прививку или не знает был ли он привит ранее.

В связи с обострившейся ситуацией, не только в республике, но и по стране, сейчас в России выявлены 44 региона, где зарегистрировали вспышки, власти Дагестана ввели временные ограничительные меры в школах и детских садах:

- невакцинированных детей решили временно перевести в группы, классы, где нет привитых живой оральной вакциной за последние шестьдесят дней;

- отстранить от работы сотрудников образовательных учреждений, у которых нет прививки по причине отказа;

- ввести ограничения на проведение массовых мероприятий там, где зафиксированы случаи заболевания корью.

В апреле 2023 года Махачкала заняла второе место по количеству заболевших по стране, сместив Самару, в городе зафиксировали 60% случаев заболевания.

- Проводимая десятилетиями иммунизация от кори позволила нам практически забыть об этой болезни. Сейчас же, из-за необоснованных отказов от вакцинации, отмечается рост этого тяжелого заболевания в 40 раз по сравнению с предыдущим годом, - заявила глава Минздрава РД Татьяна Беляева.

ФАКТ К слову, согласно данным Всемирной организации здравоохранения по Европейскому региону, в 2022 году в стране регистрировали только 114 случаев заболевания корью. А в 2019 году, по данным Росстата, всего в стране было зарегистрировано 4500 случаев кори.

СПРАВКА «КП» Корь – опасное вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций: при контакте с заболевшим вероятность заразится составляет 100%, а от одного заболевшего могут заразиться до 18 человек. Опасность кори в ее осложнениях - отит, лимфоденит, воспаление легких, судороги, и воспаление головного мозга. Возможны летальные случаи. Корь не детское заболевание,но она чаще всего поражает именно детей. Известно, что до 1963 года болезнь была главной причиной смерти малышей во всем мире, ее еще называли детской чумой.

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