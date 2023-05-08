Хасбика с толпой друзей засняли в отделе полиции. Фото: МВД Дагестана

Полиция Дагестана сообщила о задержании блогера Хасбуллы Магомедова (известного как Хасбик) и его друзей. Парни настолько увлеклись «свадебными эмоциями», что привлекли внимание автоинспекторов.

В понедельник, 8 мая, 20-летний блогер в окружении кучи камер и, скорее всего, нетрезвых друзей отмечал чью-то свадьбу. Кортеж выехал на улицы и стал мешать другим участникам дорожного движения.

На кадрах показано, как черный «Лексус» показательно «дрифтует» по городским дорогам. На фоне слышны одобрительные крики.

Веселье прервали сотрудники ГИБДД. Молодых людей задержали и доставили в полицию.

— Были на свадьбе друга. На пустой трассе начали крутить машину, — оправдывается на видео один из «стритрейсеров».

В отношении всех задержанных, включая блогера, составили протоколы об административном правонарушении.

— Примечательно количество операторов данного шоу. Не каждая киностудия может похвастать таким числом операторов. Вероятно, это продиктовано большим желанием увековечить свои достижения в глазах потомков, — прокомментировали в телеграм-канале МВД Дагестана.

Недавно Хасбик угодил в еще один скандал. Пользователи сети осудили блогера за жестокое обращение с котом в кадре. Позднее парень записал видео, где пообещал коту и подписчикам больше так не делать.