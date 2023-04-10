«Больше Барсика не трогаю»: оскандалившийся Хасбик дал обещание коту

На 20-летнего блогера обрушилась волна хейта после того, как он снял на камеру, как шугает своего пушистого кота. Фото: социальные сети Хасбика.

Хасбик выложил в социальных сетях короткий видеоролик со своим питомцем Барсиком и пообещал подписчкам больше не обижать кота. Ведь из-за скандального видео, которое несколько недель назад «завирусилось» в сети, дагестанца чуть не отменили.

Многотысячная толпа бывших фанатов Хасбика обрушилась на него с гневной критикой за то, что он пошугал Барсика: блогер отругал кота, выгнал его в подсобку, потягал за уши и даже шлепнул по голове. Но ему доходчиво объяснили, что так делать не надо.

Зоозащитники атаковали социальные сети дагестанского «человека-мема» и стали яростно комментировать его фотографии с требованием привлечь парня за жестокое обращение с животными. А некоторые пользователи даже попросили Хасбуллу отдать им кота. Даже за деньги.

Некоторые возмущенные пользователи социальных сетей даже предложили Хасбику выкупить у него Барсика. Фото: социальные сети Хасбика.

- Сколько хочешь за кота, напиши сумму, я заберу его! - писали возмущенные подписчики.

Тем же вечером блогер записал видео, в котором объяснил комментаторам, почему обидел Барсика. По словам Хасбика, он просто отругал питомца и не преследовал цели ему навредить.

- Если я кошку не люблю, то я дома не держал бы его. Мой самый любимый животный — это кошка, - попытался оправдаться Хасбик перед своими подписчиками. И тут же выложил новое видео, где попросил прощение у своего пушистого друга.

- Знаешь почему я тогда ухо потянул? Потому что ты не слушался. На улице фигню схавал, из-за этого, - объяснился с Барсиком Хасбулла Магомедов. Но этого подписчикам оказалось мало. Под постами Хасбуллы Магомедова в социальных сетях продолжают появляться осуждающие комментарии вперемешку со словами поддержки.

Хасбулла Магомедов стал одним из самых популярных блогеров благодаря одному видео и двум фразам

- Кота только не бей больше, шкед. Цитаты свои оставь себе, - делится мнением подписчик.

- Хасбик, покажи им как надо любить кошек - открой приют для бездомных кошек, - советует другой земляк блогера.

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