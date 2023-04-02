Новый выпуск шоу собрал рекордное количество зрителей в самые короткие сроки. Фото: скриншот записи «ЧБД»

Новый выпуск комедийного шоу «Что было дальше?» собрал 25 млн просмотров всего за сутеи. Видео разместили в официальном сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте».

За все время существование шоу состав постоянных резидентов не меняется. Новый выпуск прошел с участием Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова, Тамби Масаева, Ильи Макарова и Эмира Кашокова.

Напомним лишь, что этот выпуск первый за время долгого перерыва. Последний выпуск шоу выходил больше года назад - в январе 2022 года. Но весенний выпуск «Что было дальше?» запомнился не только этим. Ведь главной приглашенной звездой стал дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, больше известный как Хасбик.

На шоу Хасбик чувствовал себя как дома: ел клубнику, шутил, кидался орехами и дерзил. Фото: скриншот записи «ЧБД»

Резиденты заранее приготовились к встрече с Хасбуллой и заказали ему самую большую клубнику с шоколадным фондю, ожидая услышать от дагестанца коронную фразу, сделавшую его когда-то популярным: «Клубника бомба, честно говоря».

Но вместо Хасбика эту фразу произнес Тамби Масаев, которого блогер обязал съесть ягоду прямо из его рук, а потом пристыдил ведущего за лишний вес и посоветовал ему есть меньше клубники.

- Толстым нельзя много хавать, тебе надо похудеть. Я 19 килограмм вешу, - ответил Нурлану Хасбулла на вопрос, сколько Хасбиков поместилось бы в Тамби Масаеве.

В какой-то момент Хасбик стал кормить одного из ведущих клубникой прямо с рук. Фото: скриншот записи «ЧБД»

Затем чуть не «забившись» с Щербаковым за остальную клубнику, резиденты перешли к главной интриге вечера. По правилам шоу, приглашенный гость должен рассказать историю, которая заинтересует и ведущих и зрителей.

Главной звездой нового выпуска «ЧБД» стал Хасбулла Магомедов. Фото: скриншот записи «ЧБД»

Хасбик рассказал небольшую криминальную историю о «разборках» на закоулках Дагестана. По мере повествования выяснилось, что приехав на «стрелку» с друзьями и базукой против «плохих дагестанцев», все уехали никого не тронув. Но на обратном пути кортеж Хасбика остановил патруль ДПС. В машине блогера нашли пистолет и увезли в отдел полиции на 11-часовой допрос. История получилась незаконченной, так как блогер и резиденты много шутили.

В течение всего выпуска зрители узнали, что несмотря на то, что Хасбик попал в спортивный симулятор от EA Sports, он не играет в Playstation, а предпочитает проводить время с друзьями.

При этом стать другом дагестанского человека-мема не так просто: недавно Хасбик летал в Америку, где встретился с голливудским актером Марком Уолбергом на шоу президента UFC - Даны Уайта. А также сходил на подкаст Майка Тайсона, где тот в шутку попытался откусить дагестанцу ухо.

Хасбик улетел в Америку и там встретился с легендарным боксером Майком Тайсоном. Фото: социальные сети блогера.

Хасбик с президентом UFC. Фото: социальные сети Хасбуллы Магомедова.

Многие поклонники шоу отмечают, что новый выпуск оказался намного скучнее, чем они ожидали. Кто-то даже упрекнул авторов шоу в том, что выпуск было сложно смотреть из-за особенностей дикции гостя, плоских шуток из-за роста Хасбика и его собственной дерзости.

Другим же фанатам «ЧБД» - выпуск понравился. Они были рады возвращению любимых комиков и теперь просят им дать время, «чтобы разогреться».

- Прикольно, но сыровато, нужно еще время, чтобы разогнаться по юмору, - отметил один из зрителей в комментариях под опубликованным выпуском.

Выпуск разделил фанатов на два лагеря: тех, кто соскучился и обрадовался. И тех, кто остался не «в восторге». Фото: скриншот записи «ЧБД»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тем временем неоднозначная и негативная оценка зрителей могла быть обусловлена произошедшем накануне выпуска громким скандалом, который спровоцировал «завирусившийся» в Интернете видеоролик с котом. Видео выложили на стороннем хостинге, блогер не размещал его у себя, но это видео буквально «взорвало» мировое сообщество. Дагестанца обвинили в издевательствах над животным. Миллионы фанатов ополчились против Хасбика за то, что он отругал своего питомца Барсика и позволил себе потягать его за уши и пару раз шлепнул. Сам блогер все отрицает.

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