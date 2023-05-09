По центру Ставрополя 9 мая проедет военная техника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти ряда российских городов по соображениям безопасности отказались от массовых мероприятий 9 мая 2023 года. В Ставрополе же празднование Дня Победы пройдет в обычном формате (полная программа - по ссылке).

- Главная задача - чтобы были соблюдены должные меры безопасности. Все события в обязательном порядке согласованы с правоохранительными органами. В остальном рассчитываем провести 9 Мая по привычному сценарию, - сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Состоится и традиционный парад в краевой столице. Прямую-онлайн трансляцию проведет «КП-Северный Кавказ». Начало - в 10:00.

Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также прикрываемых ими важнейших объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По центральной площади Ленина пройдут парадные расчеты общей численностью в полторы тысячи человек (представители соединений Южного военного округа, МЧС, Росгвардии, казаки, курсанты, кадеты, юнармейцы) и колонна из 29 единиц военной техники. В частности, зрители увидят танк Т-80, БТР и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», принятый на вооружение в 2006 году. Данный ОТРК способен поражать цель на расстоянии до 500 км. На Западе его называют самым опасным оружием ВС РФ.

Автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая» завершился накануне Дня Победы. Фото: stgau.ru

Присоединятся к параду и ретро-машины, участвовавшие в краевом автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая».

- Кроме того, по центру города проедут 10 машин-плакатиц в составе театрализованной колонны. Две из них - с композициями и лозунгами, посвященными специальной военной операции, - уточнили в администрации Ставрополя.

Традиционно в параде участвует театрализованная колонна Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следить за парадом в Ставрополе 9 мая 2023 можно будет в режиме онлайн на нашем сайте. Если по каким-то причинам видеоплеер не работает, воспользуйтесь ссылкой.

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В связи с проведением парада и другими праздничными мероприятиями в Ставрополе будет перекрыт целый ряд улиц. Заранее выбирайте маршруты объезда.