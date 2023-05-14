Ушла к юристу после трагедии: иностранец инсценировал свое ограбление в Дагестане ради жены-подростка

Молодые развелись на второй год совместной жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане иностранец пытался инсценировать ограбление, чтобы очернить репутацию жениха своей бывшей несовершеннолетней жены. Новый ухажер работал с парой как юрист, когда у них трагически погиб единственный ребенок. Подробности истории рассказал источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

В 2019 году Лейла (все имена изменены - Пр.) вышла замуж за Ахмеда, когда ей едва исполнилось 15 лет, и жила с ним в мусульманском браке. Юноша работал у отца девушки разнорабочим, влюбился в его дочку и попросил руки и сердца. Смелый шаг, но крепкую семью парень не построил: заработанные деньги он тратил на азартные игры, врал и выпивал. А в июле 2021 года у пары в ДТП погиб единственный ребенок. Это было последней каплей, Лейла вернулась к родителям.

А Ахмед внезапно стал ценить что потерял. Просил Лейлу вернуться и дать ему второй шанс, но девушка не верила обещаниям. А после и вовсе отсекла будущие попытки новостью – она выходит замуж. Да еще за кого! Женихом девушки стал юрист, помогавший им со страховыми выплатами после смерти ребенка.

Ахмед затаил обиду и на бывшую жену, и на вероломного адвоката. Кроме того, ему начали названивать со скрытых номеров и требовать не беспокоить Лейлу. На фоне таких неприятностей у обвиняемого родился, как он думал, гениальный план. Он заявил в полицию, что около мечети в Хасавюрте на него напали неизвестные и отобрали его азербайджанский паспорт и деньги. И между прочим рассказал, что в последнее время ему угрожали, и указал на юриста.

Начались разбирательства. О заявлении узнала Лейла и сказала Ахмеду, что «мало его побили». Влюбленный иностранец понял, что план провалился, а жену ему теперь не вернуть. Чтобы не губить судьбу противника, он сознался полицейским, что все выдумал. Тогда уголовное дело возбудили уже против Ахмеда.

Накануне городской суд приговорил иностранца к штрафу в 15 тысяч рублей за ложное сообщение о преступлении. Но своей цели молодой человек все-таки достиг и сорвал брак бывшей жены. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что у жениха есть супруга и пять детей, а второй женой Лейла быть не хотела.

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