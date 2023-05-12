В Дагестане ликвидировали двух экстремистов, угнавших такси для нападения на полицию

Злоумышленники при задержании оказали сопротивление Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане ликвидировали двух сторонников экстремистского течения в исламе, которые оказали сопротивление при задержании. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

11 мая 2023 года в правоохранительные органы обратился таксист, у которого силой забрали машину в районе селения Цыйша Кулинского района. Полицейские и сотрудники УФСБ по Дагестану опознали в злоумышленниках сторонников религиозно-экстремистского течения в исламе, покинувших свое постоянное место жительство и скрывающихся от силовиков. Ими оказались 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний житель Каспийска.

Нападавших оперативно нашли, им предложили сдаться. Но экстремисты начали стрелять по силовикам. Ответным огнем их ликвидировали.

– При осмотре у них обнаружены две гранаты Ф-1 с запалами, пистолет ПМ с тремя патронами и два ножа. По полученным сведениям оружие бандиты планировали использовать для совершения вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов, – сообщает пресс-служба УМВД по Дагестану.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Решаются процессуальные вопросы.

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