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Происшествия12 мая 2023 9:52

В Дагестане ликвидировали двух экстремистов, угнавших такси для нападения на полицию

При обыске у злоумышленников нашли оружие и гранаты
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Злоумышленники при задержании оказали сопротивление

Злоумышленники при задержании оказали сопротивление

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане ликвидировали двух сторонников экстремистского течения в исламе, которые оказали сопротивление при задержании. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

11 мая 2023 года в правоохранительные органы обратился таксист, у которого силой забрали машину в районе селения Цыйша Кулинского района. Полицейские и сотрудники УФСБ по Дагестану опознали в злоумышленниках сторонников религиозно-экстремистского течения в исламе, покинувших свое постоянное место жительство и скрывающихся от силовиков. Ими оказались 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний житель Каспийска.

Нападавших оперативно нашли, им предложили сдаться. Но экстремисты начали стрелять по силовикам. Ответным огнем их ликвидировали.

– При осмотре у них обнаружены две гранаты Ф-1 с запалами, пистолет ПМ с тремя патронами и два ножа. По полученным сведениям оружие бандиты планировали использовать для совершения вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов, – сообщает пресс-служба УМВД по Дагестану.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Решаются процессуальные вопросы.

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