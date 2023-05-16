«Совру, что упал горлом на арматуру»: захваченный экстремистами таксист из Дагестана рассказал, как ему удалось спастись

Фото: скриншот из видео МВД Дагестана

Молодых вооруженных экстремистов ликвидировали в Дагестане при попытке угнать машину вместе с водителем. Раненый и чудом выживший после нападения таксист рассказал, как ему удалось спастись.

Мужчина рассказал полиции, что в тот роковой день, 11 мая, он встретил двух парней на автостанции в Махачкале. Они сказали ему, что им нужно в селение Цыйша в 158 километрах от столицы республики. Таксист согласился их отвезти.

Но под конец трехчасовой поездки молодые люди раскрыли свои истинные цели.

— Не доезжая до этого села, тот что сидел на переднем сидении попросил остановить. Я только машину остановил — человек сзади схватил меня и потянул назад. В это время второй ударил ножом меня прямо в горло, — вспоминает жуткие подробности водитель.

Завязалась потасовка. Таксисту удалось выскочить из машины, но парни немедленно последовали за ним. Поняв, что у него, пожилого мужчины, мало шансов физически одолеть двоих крепких молодых людей, водитель выбрал другую тактику.

— Я с ними поговорил, все немного успокоились. Спросил: «Вам машина нужна? Забирайте машину, куда хотите езжайте, зачем так делать». Обещал им, что не буду заявлять на них, совру, что упал на арматуру и поранил горло, — рассказал полиции таксист.

Это не убедило захватчиков отпустить раненого водителя, однако больше они не пытались его убить. Все трое сели в машину и доехали до ближайшей мечети.

— Они сказали, что должен с нами поехать еще один «брат», но я его не видел. Я продолжил с ними разговаривать, как будто я на их стороне, как бы пригладил их немножко. Потихоньку, со временем они успокоились. Сказали, что зайдут в мечеть помолиться, хотели, чтобы я пошел с ними. Я сказал, что подожду снаружи, они согласились, — поделился мужчина.

Как только парни зашли в мечеть, полиция получила тревожное сообщение. Выехавшие на место сотрудники ворвались в здание. 18-летний и 20-летний злоумышленники отказались сдаваться без боя и достали оружие, на что оперативники открыли ответный огонь. Перестрелка закончилась ликвидацией экстремистов, никто из правоохранителей и гражданских не пострадал.

— При осмотре у них обнаружено 2 гранаты Ф-1 с запалами, пистолет ПМ с 3 патронами и два ножа. По полученным сведениям, оружие бандиты планировали использовать для совершения вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов, — сообщили в МВД по Республике Дагестан.

Выживший водитель получил медицинскую помощь и постепенно пошел на поправку. Тем временем полицейские расследуют обстоятельства случившегося.