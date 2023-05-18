«Любовники чинили расправу»: житель Дагестана порезал бизнес-партнера, заподозрив его в романтических связях с бывшей женой

От нападавшего потерпевший отбился с помощью травматического пистолета. Фото: Светлана Маковеева/Алексей Булатов

В Дагестане местного жителя осудили за покушение на жизнь друга, которого он заподозрил в романтических связях с его бывшей женой. Мужчина считал, что они хотят расправиться с ним. Подробности истории рассказал источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

Десять лет назад Магомед (все имена изменены - Пр.) развелся с женой. Чувства к бывшей супруге у мужчины не утихли, потому он продолжал ее опекать и отслеживал любые контакты с противоположным полом. За месяц до поножовщины Магомед кусал локти из-за того, что женщина закрутила роман с неким мужчиной. В беседе с бизнес-партнером Расулом он признался, что в коварстве подозревает своего лучшего друга. Приятель пытался вразумить беспокойного коллегу и рекомендовал найти новую жену, чтобы не отвлекаться на старую. Но Расул даже не представлял, что тот самый «лучший друг» – это он.

Его стали подозревать во многом из-за одного телефонного разговора. Расул шепотом общался с какой-то женщиной, и Магомед, ставший невольным свидетелем всего, подумал, что это была его бывшая жена. Причем ему показалось, что они планируют с ним расправиться. В представлении обвиняемого, заговорщики были настолько наглыми и безбашенными, что обсуждали план преступления при нем же. Но зачем им это – не спрашивал себя.

Магомед решил напасть первым. 6 мая 2022 года в мастерской на трассе около Хасавюрта, которой они владели, он накинулся на товарища с ножом. А Расул, получив несколько ранений, сбежал и вернулся с травматическим пистолетом.

Фото: УМВД по РД

На крики и выстрелы выбежали рабочие соседних павильонов и сделали все, чтобы конфликт не перерос в трагедию. Оба остались живы, но на теле Расула насчитали семь ножевых ранений, а Магомед в стычке сломал себе ногу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», фигурантом стал ревнивец.

Фото: УМВД по РД

На допросе мужчина утверждал, что хотел только узнать, общается ли бизнес-партнер с его бывшей женой. Но диалог не заладился: ему показалось, что собеседник достает пистолет, чтобы реализовать коварный план. Уже в суде Магомед признался, что виноват, и раскаялся. А еще поделился итогами своего расследования: его бывшая жена и потерпевший не были знакомы. Соответственно, никаких заговоров не было.

Суд учел смягчающие обстоятельства и отправил ревнивого дагестанца на шесть лет в колонию строгого режима.

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