«Задели мужское достоинство»: жителя Дагестана, убившего двух проституток и напавшего на начальника угрозыска, отправят в колонию

Кадры задержания

Ставропольский краевой суд вынес приговор жителю Дагестану, которого обвиняли в убийстве двух девушек и посягательстве на жизнь полицейского при задержании. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Вечером 5 февраля 2021 года в квартире по проспекту Петра Первого в Махачкале нашли обезображенные тела двух девушек. Убитые лежали в ванной в неестественных позах, по следам крови во всей квартире стало понятно, что трупы туда перенесли. Оперативники стали выяснять обстоятельства трагедии, а следователи возбудили уголовное дело.

Быстро выяснилось, что убитые торговали своим телом. При проверке телефонов у правоохранителей пали подозрения на одного клиента, который договаривался о визите к жрицам любви с октября 2020 года. Спустя пять месяцев через «ДругВокруг» он забронировал время.

Двух девушек легкого поведения убийца зарезал, а тела оставил в ванной

– Когда мужчина уединился с одной из девушек, начали обсуждать условия. Они не сошлись в видах услуг и их оплате, завязался конфликт, в ходе которого девушка стала оскорблять парня. Слова задели мужское достоинство, и обиженный клиент достал свой туристический нож и зарезал жертву, – рассказывал «КП-Ставрополь» осведомленный источник.

На звуки борьбы прибежала подруга и напала на вооруженного гостя, который без труда оттолкнул и расправился и со второй проституткой. Согласно судмедэкспертизе, на теле каждой было не менее 13 ранений, в том числе – в жизненно важных органах и на лице. Первая жертва умерла от потери крови, вторая – от воздушной эмболии.

Изъятие орудия преступления. Фото: СУ СКР по Дагестану

На следующий день сотрудники уголовного розыска прибыли по месту жительства нападавшего, чтобы допросить его. Причем мужчину еще не собирались задерживать, но при виде людей в погонах занервничал, вооружился тем же ножом и встретил полицейских, сидя на подоконнике. Правоохранители уговаривали мужчину сдаться – он отказался. Хитростью полицейские отогнали от окна, окружили и предупреждающе загремел затворами. Обвиняемый накинулся на единственного невооруженного человека – им оказался начальник уголовного розыска. Выстрелом в ногу полицейские остановили злоумышленника, который успел дважды ударить сотрудника в живот и плечо. Врачи спасли обоих.

Жителя Махачкалы обвиняли в двойном убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, ему грозило пожизненное. Отпор, который пыталась оказать вторая девушка, следствие посчитало за выполнение общественного долга. Дело передали в Ставропольский край из-за заинтересованности: отец обвиняемого ранее служил в органах и после инцидента уволился.

Дело рассматривали присяжные, которые вынесли обвинительный вердикт. Учитывая их позицию, суд приговорил жителя Дагестана к 19 годам в колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года, передает прокуратура Ставропольского края.