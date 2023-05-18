Покормили и спасли: полицейские Дагестана помогли туристам из Москвы в безвыходной ситуации

Фото: МВД Дагестана

Туристы из Москвы застряли на крутом спуске в Дагестане под проливным дождем за несколько часов до вылета. Столичные гости было отчаялись, но на помощь пришли местные полицейские.

Как рассказали герои истории, в последний день отдыха, 14 мая, они отправились в тур Кубачи — Кала-Корейш. Но поездка пошла не по плану.

— Водитель повез нас в Кала-Корейш по верхней дороге и на крутом спуске под проливным дождем машина сломалась. До отлета в Москву нам оставалось несколько часов, — вспоминают туристы.

Им повезло связаться с кем-то из местных жителей, а те вызвали полицию. Сотрудники МВД не только приехали с эвакуатором и вызволили застрявших москвичей, но и довезли до аэропорта. А по пути угостили вкусным обедом в кафе.

— Благодаря этим сотрудникам МВД мы вышли из, казалось бы, безвыходной ситуации и покинули Дагестан с очень теплыми чувствами к жителям Республики и надеждой вернуться сюда еще! — восхищены гости региона.

Дагестан покоряет не только простых отдыхающих, но и звезд эстрады. В прошлом месяце певица Лолита проездом оказалась в республике и испытала восторг от «рассрочек по нормам ислама» и дешевой местной клубники.