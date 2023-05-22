Дагестанским бойцам-новичкам дали рейтинговых соперников в UFC. Почему это решение поразило всех фанатов

Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов. Фото: страницы спортсменов в соцсетях

Руководитель UFC Дана Уайт объяснил, почему дал двум малоизвестным дагестанским бойцам – Икраму Алискерову и Абусупьяну Магомедову – поединки с рейтинговыми соперниками. Как оказалось, глава промоушена хочет проверить новых представителей.

Несмотря на сложности в отношениях, многие российские бойцы положительно отзываются о Дане Уайте. Фото: Global Look Press

Решение допустить Алискерова и Магомедова к крупным боям удивила многих фанатов, особенно – ценителей смешанных единоборств из Дагестана. Раньше спортсмены с Северного Кавказа жаловались на предвзятость руководства UFC, которое до последнего не дает им рейтинговых соперников и титульные поединки.

Так, к примеру, было с бывшим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Достигнув внушительной серии в 24 победы, в 2018 году боец пригрозил, что уйдет из промоушена, если ему не дадут титульный поединок. Так же через несколько лет поступил Ислам Махачев: «У нас нет чемпиона. Чарльз — претендент, поэтому мы должны драться за пояс. Я это заслужил своей серией из десяти побед». По итогу оба добились своего и стали чемпионами.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото: REUTERS

– Мы хотели посмотреть, на каком уровне находятся Алискеров и Магомедов. Вы не представляете, насколько бывают хороши некоторые бойцы, которые не входят в топ-15. Когда мы думаем над боями, то знаем, что некоторые парни уже готовы драться с топ-соперниками. И Коста, и Стрикленд будут драться с очень крутыми бойцами, даже несмотря на то, что их сейчас нет в рейтинге, – заявил глава UFC Дана Уайт.

Дагестанские новички провели в UFC по одному бою. Алискеров нокаутировал американца Фила Хоуса и теперь ожидает поединка с бразильцем Пауло Коста, а Магомедов победил Дастина Штольцфуса и сразится с Шоном Стриклендом.

Несмотря на скромные достижения в UFC, у обоих спортсменов богатый опыт выступления в смешанных единоборствах. Алискеров провел 15 боев (14 побед, одно поражение), а Магомедов – 30 боев (25 побед, четыре поражения, одна ничья).

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