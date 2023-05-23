Либо в реку, либо смерть: спасатели вызволили козленка, застрявшего после падения с обрыва в Ингушетии

Кубанский тур в заповеднике Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Много кто видел в социальных сетях, как козы взбираются по горам и стоят на возвышенностях в местах, где нет никаких уступов. Как, например, на обложке этой статьи, сделанной фотокорреспондентом «КП» Сергеем Шахиджаняном в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике (Карачаево-Черкесия). Кубанский тур, или кавказский горный козел, каким-то чудом взобрался на огромный камень и стоит на нем не шатаясь.

Но не все козлы склоны к альпинизму. Козленок из ингушского поселения Галашки убежал из дома, ходил по краю обрыва, упал и оказался в непростой ситуации – обратно по крутой возвышенности никак не взобраться, а внизу гудит река с бурным течением, которое унесет далеко и навсегда. Осталось только жалобно блеять и надеяться на помощь хозяев.

И помогло. Люди заметили несчастного с другого берега реки, но не решились самостоятельно его спасать. На место вызвали спасателей МЧС России, которые с помощью альпинистского снаряжения спустились к козлу.

Фото операции: МЧС России

Однако просто так забрать животное было невозможно. Спасатель, отважившийся пойти за бедолагой, хитростью поймал того: сначала дал козлу привыкнуть к нему, а затем, потихоньку раскачиваясь, схватил узника стихии. Да так, что, даже барахтаясь, козел не смог выбраться.

– Испуганное, но невредимое животное, передали хозяйке. Нам важна каждая жизнь! – сообщает МЧС России.

Сотрудникам ведомства часто приходится спасать животных. В феврале 2023 года, например, в Северной Осетии три коровы отбились от стада, пошли на водоем и провалились под лед. Сами животные выбраться не могли, но подоспели спасатели, которые вытянули и вернули коров в стадо.