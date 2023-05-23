В наручниках даже в туалет: экс-сенатора от КЧР Арашуков пристегивают к стене и запирают в бокс

Рауль и Рауф Арашуковы в зале суда. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Защита бывшего сенатора Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова посетовала в Генпрокуратуре на то, что его права нарушаются в СИЗО. Подробности ситуации рассказала «Комсомолке» адвокат Анна Ставицкая.

Рауль и Рауф Арашуковы, осужденные к пожизненному заключению, попросили ознакомиться с протоколом судебного заседания, проходившего на протяжении более года. Адвокат пояснила, что это необходимо для апелляционной жалобы, которая должна ссылаться на нарушения в ходе разбирательства. Рауфа Арашукова и его отца Рауля уведомили об этом в следственном изоляторе вместе с другими фигурантами дела.

Однако 12 мая Арашуковых вывезли в Московский городской суд для ознакомления с протоколом и пристегнули наручниками к стене.

— В таком виде ознакомление невозможно. Невозможно перелистывать страницы, что — либо выписывать и вообще осуществлять какое-либо действие по ознакомлению, так как любое движение причиняет травму руки. Сотрудники конвоя не снимали наручники и тогда, когда запирали Арашуковых в отдельные боксы в конвойном помещении, то есть в изолированных помещениях в уже охраняемом изолированном конвойном помещении. Наручники не снимали и во время принятия пищи и вывода в туалет, — рассказала Ставицкая.

По словам адвоката, Арашуковы уже зафиксировали полученные повреждения, которые причинили наручники, в медицинской части «Лефортово». Медосвидетельствование вместе с другими документами уже отправлено в Генпрокуратуру РФ.

Адвокат считает, что таким образом ее подзащитных вынуждают отказаться от дальнейшего ознакомления с протоколом и от защиты от незаконного осуждения. Ранее Арашуковых привозили в Мосгорсуд для ознакомления с протоколом, не снимая наручников, 15, 16, 17 и 18 мая. В последний день они провели в наручниках более 10 часов, утверждает защита экс-сенатора.

Причем, как утверждает Ставицкая, юристы до последнего не знали о происходящем. В беседе с корреспондентом «КП-Ставрополь» она упомянула, что Арашуков рассказал ей детали поездок в суд во время очередного свидания в изоляторе.

— Их вместе зачем-то начали вывозить в суд, хотя до этого знакомили спокойно в СИЗО. Я уверена, что они хотят, чтобы мои подзащитные отказались дальше знакомиться с протоколом. А без этого невозможно написать аргументированную апелляционную жалобу. При этом протокол готовили полгода и хотят, чтобы за полмесяца ознакомились с ним. А там более двух тысяч страниц мелкого текста, — недоумевает адвокат.

Проверить, действительно ли нарушены права Арашуковых, в СИЗО «Лефортово» уже приезжал член общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Сами осужденные публичных комментариев по ситуации не давали.

В конце 2022 года Рауля и Рауфа Арашуковых приговорили к пожизненному заключению. Московский городской суд признал их виновными в организации заказных убийств, создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях.

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