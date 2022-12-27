Бывшему сенатору Рауфу Арашукову вынесен приговор. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

Мосгорсуд поставил точку в деле Арашуковых. Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Араушков и его отец экс-советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков получили пожизненные сроки за организацию двух заказных убийств, создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения природного газа на территории Ставрополья и КЧР.

Следствию удалось доказать, что в начале нулевых Рауль Арашуков создал преступную группировку с целью хищения природного газа на территории Ставропольского края и КЧР. Позже в нее вошел и Рауф Арашуков. Банда, которую «крышевали» сотрудники правопорядка, подконтрольные могущественному на тот момент клану, просуществовала 17 лет.

Рауль Арашуков. Фото: Ставрополькрайгаз.

В 2010 году раскрыть подробности их преступной деятельности могли активист Аслан Жуков и помощник президента КЧР Фраль Шебзухов. Рауль Арашуков попросил сына разобраться с ними. По приказу Рауфа Арашукова Шебзухов и Жуков были убиты. После этого экс-сенатор подключил экс-замглавы управления Следственного комитета по КЧР Казбека Булатова и бывшего начальника ЦПЭ МВД по региону Тимура Бетуганова, чтобы те помогли ему наладить контакт со следователем по особо важным делам Андреем Филипповым. Силовикам настойчиво «рекомендовали» разбираться в деле о заказных убийствах в «особом порядке».

Рауф Арашуков и Тимур Бетуганов. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана Жукова

После убийства Аслана Жукова в полицию явился Расул Аджиев и написал явку с повинной. Во время следствия и на суде в марте 2012 он неоднократно подтверждал факт совершения им тяжкого преступления, но был оправдан. Дело вернули в СКР. При этом суд указал руководству республиканского управления МВД и СКР на допущенные сотрудниками нарушения УПК РФ.

Почти через шесть лет оправданный Аджиев снова явился в полицию, опасаясь за свою жизнь. На этот раз он рассказал, что заказчиком Жукова был Рауф Арашуков. За убийство был заплачен один миллион рублей.

Шебзухова же, якобы, собирались только «припугнуть и поставить на место». Кандидата в председатели правительства КЧР сильно избили битами, но потом нападавшим показалось, что мужчина полез в карман за пистолетом, и его застрелили.

Исполнителей убийств приговорили к 14 и 19 годам лишения свободы. Следствие длилось долгие годы и сдвинулось с места только передачи дела в Центральный аппарат СКР – киллеры дали показания против Рауфа Арашукова.

Отец и сын Арашуковы. Фото: личная страница Рауфа Арашукова в соцсети.

В январе 2019 года сенатора задержали в зале Совета Федерации. В тот же день силовики явились на заседание «Газпрома» в Санкт-Петербурге и задержали отца сенатора Рауля Арашукова. По решению суда на время следствия Арашуковых поместили в СИЗО «Лефортово», где они провели без малого четыре года.

Во время обыска в их домах в Петербурге, Ессентуках, а также в гостиничном комплексе «Адиюх-Пэлас» в ауле Хабез Карачаево-Черкесии, были изъяты более ста предметов роскоши на сумму в 54 млн рублей.

Арашуковым нравилась роскошь. Фото: оперативная съемка

В список вошли: три килограмма золота в слитках, золотой кинжал, ручка для письма из серебра, 25 золотых и стальных часов с драгоценными камнями и десятки ювелирных изделий самых топовых брендов.

Арашуковым нравилась роскошь. Фото: оперативная съемка

По требованию Генпрокуратуры у состоятельных господ забрали также 75 объектов недвижимости, в том числе отель «Адиюх-Пэлас» в Хабезе в КЧР, ресторан, банный комплекс, дома, квартиры, земельные участки и огромный автопарк с раритетными экземплярами – около 90 автомобилей. Всего было изъято имущества на 1,3 млрд рублей.

Автопарк Арашуковых. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд оставил клану только две квартиры – в Ставрополе и Черкесске.

Арашуковы настаивали на рассмотрении дела судом присяжных и те в сентябре 2022 года вынесли по делу обвинительный вердикт.

Помимо отца и сына Арашуковых на скамье подсудимых оказались исполняющий обязанности главы СКР по КЧР генерал-майор юстиции в отставке Казбек Булатов, экс-начальник Центра противодействия экстремизму МВД КЧР подполковник Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам следственного управления по КЧР Андрей Филиппов и директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Гузер Хашукаев.

Фигурантам, в зависимости от степени участия и роли, вменялись организация преступного сообщества и участие в нем, убийство, растрата, подкуп или принуждение к даче заведомо ложных показаний и превышение должностных полномочий.

К слову, Хашукаев – единственный из участников дела, кто сотрудничал со следствием и признал вину по трем эпизодам растраты и ложном доносе.

Присяжные признали Булатова и Бетуганова виновными в участии в преступном сообществе Арашуковых, похитившем за девять лет природного газа на сумму в 4,4 млрд рублей. При этом Филиппов и Хашукаев в этой части обвинения были оправданы. Присяжные посчитали, что эти двое заслуживают снисхождения.

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