Хронология дела Арашуковых: за что «газовому королю» и самому молодому сенатору хотят дать пожизненное

Самого молодого сенатора России - 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в один день с его отцом Раулем. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

Прокурор попросил приговорить экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненным срокам за два убийства. Их и других фигурантов дела еще обвиняют в превышении должностных полномочий и присвоении, а также даче ложных показаний и принуждении к даче ложных показаний. После прений суд перейдет к вынесению приговора.

Хронологию дела Арашуковых – задержание, следствие и суд – читайте в материале "Комсомольской правды".

"Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили"

Задержание Рауфа Арашукова прошло 30 января 2019 года в Совете Федерации. Незадолго до начала заседания сенаторы лишили самого молодого из них неприкосновенности. А силовики остановили его, когда тот пытался выйти из зала, что было бы бесполезно – все выходы закрыли сотрудники ФСО. Собеседники журналиста "КП" Ульяны Скойбеды признавались, что операцию держали в секрете из-за угрозы, что подозреваемый может скрыться за рубежом. А самим задержанием, как говорится, руками управляли тогдашний генпрокурор России, ныне – полпред президента в СКФО Юрий Чайка и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Параллельно шла оперативная работа по отцу сенатора Раулю Арашукову, который на тот момент был в Санкт-Петербурге на деловой встрече. Через три месяца силовики задержали своих бывших коллег – главу Центра "Э" МВД по КЧР Тимура Бетуганова, временного руководителя республиканского СУ СКР Казбека Булатова и старшего следователя по особо важным делам второго отдела Андрея Филиппова.

Так заканчивалась политическая карьера Рауфа Арашукова, ставшего депутатом в 18 лет, министром труда КЧР – в 22 года, главой родного Хабезского района - в 23. И "газовая империя" Рауля Арашукова, дважды судимого еще в восьмидесятые за присвоение чужих сельхозкультур.

Рауф Арашуков и задержанный Тимур Бетуганов. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана Жукова

В разное время в деле прибавились еще малоизвестные имена: инженер Игорь Дубинин, метролог ессентукского филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игорь Кайшев, бывший заместитель руководителя "Газпром межрегионгаз Ставрополь", родственник Арашуковых Ахмад Коцба и прочие. Их руками совершались махинации с газом, уверено следствие.

Самое тяжкое обвинение - в убийстве главы общественного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в председатели правительства Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Первый отказался на него работать. Рауф просил Жукова устроить протест и сорвать заседание парламента, чтобы напугать главу республики и заставить его сделать Рауфа председателем правительства КЧР. Жуков отказался, а Арашуков решил заказать его. 14 марта 2010 года киллер расстрелял общественника около автомойки. За убийство заплатили миллион рублей.

А Шебзухова хотели только напугать. Его избили битами, но потом нападавшим показалось, что политик потянулся в карман за оружием, и его застрелили.

Имущество на миллиард

После новостей о задержании от Арашукова открестились все звезды, приезжавшие к нему в гости в роскошное семейное поместье "Адиюх Пэлас". Первой о несметных богатствах сенатора рассказала балерина Анастасия Волочкова. А правоохранители любезно показали их.

Дворец "Адиюх Пэлэс" в КЧР, принадлежащий Рауфу Арашукову и его семье

Малая часть изъятого на обысках. Фото предоставлено следственно-оперативной группой из материала Ульяны Скойбеды

В июле 2021 года стало известно, что суд арестовал имущество семьи Арашуковых на 1,3 миллиарда рублей. Не тронули только две квартиры в Ставрополе и Черкесске и некоторые предметы роскоши.

В иске заявлялось, что только такие дорогие вещички стоят более 54 млн рублей. Согласно документам, это восемь слитков золота общей массой в три килограмма, золотой кинжал с бриллиантами, серебряная ручка для письма, 25 золотых и стальных часов с драгоценными камнями и без, а также десятки ювелирных изделий: колье с жемчугом, цепи, браслеты, серьги, кулоны, запонки.

Малая часть изъятого на обысках. Фото предоставлено следственно-оперативной группой из материала Ульяны Скойбеды

"200 коробок доказательств"

Следствие по делу длилось больше двух лет - 791 день.

- По уголовному делу допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз. Следователями СК России в рамках предварительного следствия собран комплекс доказательств причастности всех фигурантов к преступной деятельности, - сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

На это время Арашуковых заключили под стражу в "Лефортово". В первые дни бывший сенатор ждал продуктовой передачки, но по итогу сдался и ненадолго перешел на баланду. А потом стал жаловаться на условия жизни. Первая претензия - ему не разрешают покупать нужное количество воды. По словам Рауфа Арашукова, арестанты не могут приобрести больше 30 полуторалитровых бутылок в месяц.

Вторая претензия — соседи в камерах политика и бывшего высокопоставленного менеджера «Межрегионгаза» — террористы.

Отец и сын Арашуковы. Фото: личная страница бывшего сенатора в соцсети.

И третья претензия — сенатору не дают свиданий с женой. Из-за чего он объявил голодовку, которая дала результат — Рауфу Арашукову разрешили позвонить супруге.

— Здесь как в хорошем европейском зоопарке. Вовремя приносят корм, но его лучше не есть. Я полностью отказался от местной еды, продукты приходится передавать родственникам. Давят следователи, один из которых мне спокойно заявлял, что остаток жизни я проведу в Заполярье, говорил о пожизненном сроке, — говорил бывший сенатор.

Раньше сенатор питался далеко не баландой — иногда в соцсети попадали фотографии роскошных застолий

Были также жалобы на изучение дела. По словам Арашукова, опубликованным в соцсетях, ему с адвокатом привезли 200 коробок с доказательствами и выделили на рассмотрение день. За такое короткое время они успели просмотреть только десять коробок.

Уже когда начались судебные разбирательства, бывший сенатор жаловался на здоровье в зале заседания. По его словам, иногда его садили в карцер, где были "вонючие матрацы" - "спать невозможно". Из-за чего приходилось вызывать "Скорую".