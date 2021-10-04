Объявившему голодовку экс-сенатору Арашукову разрешили поговорить с женой

Бывшему сенатору разрешили поговорить с женой. Фото: личная страница бывшего сенатора в соцсети

Объявившему голодовку бывшему члену Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову разрешили поговорить с супругой. Об этом в беседе с корреспондентом «КП-Ставрополь» сообщил адвокат экс-сенатора Владимир Постанюк.

- В тот день одно из требований моего подзащитного было удовлетворено, ему разрешили поговорить с женой, - сказал Владимир Постанюк.

Продолжил ли опальный политик голодную акцию, сторона защиты затруднилась ответить, назвав Арашукова «своеобразным».

- Не знаю, продолжает ли Рауф Раулевич голодовку, он человек своеобразный. Ответ на вопрос о продолжении голодовки смогу дать 5 октября. У нас с моим подзащитным состоится встреча, так как на этот день назначено очередное судебное заседание, - пояснил адвокат Владимир Постанюк.

Супруга экс-сенатора. Фото: личная страница Аиды Араршуковой в социальных сетях.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что 27 сентября 2021 года бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку. Он отказался от приема пищи из-за того, что ему долгое время не позволяют видеться с женой. О свидании он попросил около года назад, на этапе предварительного следствия. Адвокат Арашукова пояснил, что теоретически свидание может состояться, нужно лишь добиться личного разрешения начальника СИЗО.

Отец и сын Арашуковы находятся в Лефортово с 30 января 2018 года. Срок ареста истекал 7 октября 2021 года, но 15 сентября 2021 года суд снова продлил им арест. На этот раз до 7 января 2022 года.

- Адвокаты возражали, просили прокурора указать хотя одно реальное основание, которое бы препятствовало избранию иной меры пресечения, но не стражи. Ответа не последовало. Суд ушел в совещательную комнату на сутки. Чуда не произошло, суд продлил срок содержания под стражей до 7 января 2022 года, - заявил в беседе с «КП» Владимир Постанюк, представляющий в суде интересы семьи Арашуковых.

Рауфу и Раулю Арашуковым снова продлили арест. Фото: личная страница бывшего сенатора в соцсети

Тем временем, суд несколько раз переносил рассмотрение дела Арашуковых - не набирается необходимое количество кандидатов для формирования коллегии присяжных. На рассмотрении дела судом присяжных настаивали сами Арашуковы. Очередная попытка собрать коллегию присяжных состоится 5 октября 2021 года.

Напомним, по версии следствия, в начале 2000-х Рауль Арашуков создал преступную группировку для контроля газа на территории КЧР и Ставрополья. В состав бандгруппы вошел и его сын Рауф Арашуков, сделавший головокружительную карьеру политика: уже в 18 лет он занимал депутатское кресло, а в 30 лет вошел в состав Совфеда.

Политика также обвиняют в двойном заказном убийстве в 2010 году. Тогда были застрелены: лидер республиканского молодежного движения Аслан Жуков и советник президента КЧР Фраль Шебзухов, которые, якобы, могли предать огласке «темные» дела клана Арашуковых.

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