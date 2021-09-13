По делу Арашуковых в третий раз не собрали коллегию присяжных

Бывший член Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец бывший советник гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков (слева направо) в суде, июль 2020 г. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Мосгорсуд никак не может приступить к рассмотрению громкого дела Арашуковых - экс-сенатора Рауфа и его отца, «газового короля» Рауля. Назначенное на 13 сентября 2021 года заседание снова отложено. Причина прежняя - дело попросту некому рассматривать, не набирается необходимое количество кандидатов для формирования коллегии присяжных.

Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал адвокат Арашуковых Владимир Постанюк.

- Предприняли третью попытку по формированию коллегии присяжных. Увы попытка была неудачной, пришло недостаточное количество кандидатов в состав коллегии, - сообщил адвокат.

Очередное судебное заседание назначено на 5 октября 2021 года.

На данный момент Рауф и Рауль Арашуковы находятся в СИЗО. Ранее Верховный суд России по ходатайству Генпрокуратуры передал уголовное дело из Карачаево-Черкесии в Московский городской суд. По мнению стороны обвинения, семья, имеющая определенный вес в родной КЧР, могла оказать влияние на суд в республике. Обвиняемые настояли на том, чтобы дело было рассмотрено судом присяжных.

Напомним, следствие считает, что в начале «нулевых» Арашуков-старший организовал преступную группировку, которая контролировала оборот газа на территории Карачаево-Черкесии и Ставрополья. В состав банды вошел и молодой политик - сын Арашукова Рауф. Он сделал головокружительную политическую карьеру, заняв депутатское кресло в 18 лет, а место в Совфеде в 30.

Рауфа также обвиняют в заказе двух убийств в 2010 году - лидера республиканского молодежного движения Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также в давлении на свидетеля.

К слову, Басманный суд в Москве обратил все состояние клана Арашуковых на 1,3 млрд. рублей в доход государства, оставив семье две квартиры в Черкесске и Ставрополе.

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