Оставили только две квартиры: у клана Арашуковых изъято имущество на 1,3 млрд рублей

Экс-сенатору и его родне суд оставил всего две квартиры. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Клан Арашукова лишился практически всего нажитого за долгие годы: Басманный суд в Москве изъял у экс-сенатора и его многочисленных родственников имущество на 1,3 миллиарда рублей. Ранее с иском об изъятии имущества в пользу государства в суд обратилась Гепрокуратура.

В общей сложности Арашуковы лишились 75 объектов недвижимости, включая отель «Адиюх-Пэлас» в родовом селении Арашуковых Хабезе в Карачаево-Черкесии, ресторан, банный комплекс, девять домов, пять квартир, семь земельных участков, многомиллионный автопарк с раритетными экземплярами (порядка 90 автомобилей) и сотни предметов роскоши - золото, сапфиры, бриллианты и так далее.

Автопарк с раритетным авто изъят у Арашуковых. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На все семейство суд оставил им лишь две квартиры - одна из которых в городе Ставрополе, а другая в Черкесске.

Семья экс-сенатора лишилась также предметов роскоши и драгоценностей. Фото: оперативная съемка.

Тем временем, защита Арашуковых не согласна с решением суда и намерена обжаловать решение.

- Данное решение суда мы считаем необоснованным и незаконным. Доводы адвокатов об отсутствии нарушений законодательства, о приобретении имущество задолго до принятии антикоррупционного законодательства, а также многие другие доводы не были услышаны судом. Будем обжаловать это решение суда, - сказал адвокат Владимир Постанюк в беседе с «КП-Северный Кавказ».

Дорогие украшения больше не принадлежат клану Арашуковых. Фото: оперативная съемка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Мосгорсуде началось разбирательство по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Нашумевшее уголовное дело рассмотрят с участием коллегии присяжных.

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль Арашуков находятся в СИЗО «Лефортово». Ранее Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о переносе рассмотрения уголовного дела Арашуковых из суда в КЧР в Мосгорсуд, опасаясь влиятельных связей Арашуковых в родной Карачаево-Черкесской республике. Защита Арашукова выступала против этого. Также Арашуковы настаивали на том, чтобы дело было рассмотрено судом присяжных.

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