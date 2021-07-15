Дело Арашуковых рассмотрят с участием присяжных

Ранее Арашуковы настаивали на том, чтобы дело было рассмотрено судом присяжных Фото: Александр ЩЕРБАКОВ

Мосгорсуд рассмотрит нашумевшее уголовное дело экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля с участием коллегии присяжных. Об этом 15 июля сообщил адвокат Владимир Постанюк.

— Дело Рауля и Рауфа Арашуковых». После долгих дебатов суд разделил уголовное дело, оставив шестерых подсудимых в Мосгорсуде с привлечением коллегии присяжных, остальных направил в Преображенский районный суд Москвы, и это хорошо, — написал защитник Рауля Арашукова на своей странице в Инстаграм.

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль Арашуков находятся в СИЗО «Лефортово». Ранее Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о переносе рассмотрения уголовного дела Арашуковых из суда в КЧР в Мосгорсуд, опасаясь влиятельных связей Арашуковых в родной Карачаево-Черкесской республике. Защита Арашукова выступала против этого. Также Арашуковы настаивали на том, чтобы дело было рассмотрено судом присяжных.

Фигурантам дела продлено содержание под стражей до 6 октября 2021 года. Фото: Инстаграм адвоката Владимира Постанюка.

— Мы хотим, чтобы присяжные, обычные люди и все граждане, которые будут наблюдать за процессом, еще раз убедились в том, что никакого уголовного дела в отношении меня и моего отца не существует, что в деле нет ни одного доказательства нашей вины, — отметил бывший сенатор.

Фигурантам дела продлено содержание под стражей до 6 октября 2021 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что владелица бывшей дачи Арашуковых пожаловалась на угрозы и преследования. Ее адвокат считает, что на Илону Ябс давят в преддверии суда над Раулем и Рауфом.

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