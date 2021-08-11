Дело Арашуковых, «газового короля» и экс-сенатора, некому рассматривать

Бывший член Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец бывший советник гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков (слева направо) в суде, июль 2020 г. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Рассмотрение дела Рауля и Рауфа Арашуковых в Мосгорсуде переносится на осень, рассказал сайту stav.kp.ru их адвокат Владимир Постанюк.

- Сегодня пытались собрать коллегию присяжных, но, увы, с первой попытки это не удалось. Следующее судебное заседание назначено на 13 сентября 2021 года, где мы вновь предпримем попытку собрать коллегию присяжных, - сообщил он корреспонденту «КП-Северный Кавказ».

Бывший сенатор и его отец - в СИЗО «Лефортово». Решением Верховного суда России по ходатайству Генпрокуратуры уголовное дело Арашуковых передали из Карачаево-Черкессии в Московский городской суд. Влиятельный клан мог оказать воздействие на суд в родной республике, полагали в надзорном ведомстве. На том, чтобы рассматривали его присяжные настаивали сами же обоняемые.

Напомним, по версии следствия, в начале 2000-х Рауль Арашуков организовал преступное сообщество для контроля оборота газа в КЧР и Ставропольском крае. Вошел в банду «газового короля» и его сын Рауф. Депутатом он стал в 18 лет, министром - в 22 года, сенатором - в 30 лет.

Но кроме участия в группировке Рауфа обвиняют в заказе двух убийств в 2010 году - лидера республиканского молодежного движения Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, и давлении на свидетеля.

Годами богатевший на хищениях газа клан Арашуковых, как ранее писала «КП», остался ни с чем. Басманный суд в Москве изъял имущество на 1,3 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оставили только две квартиры: у клана Арашуковых изъято имущество на 1,3 млрд рублей

Экс-сенатору Рауфу Арашукову и его родне досталась одна квартира в Черкесске и одна в Ставрополе (подробнее)