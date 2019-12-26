Семья Арашуковых сбежала за границу из-за новых уголовных дел

26 Дек. 23:20 2019-12-26T23:20:21+03:00

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Семья Арашуковых была вынуждена покинуть Россию, чтобы избежать уголовного преследования. Экс-сенатор расценивает возбуждённые против них уголовные дела как попытку давления. Чтобы избежать этого, его родственники уехали из РФ. Об этом сообщила адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая.

— Вся семья, в том числе и сестра с пятью детьми была вынуждена покинуть страну, — сообщила адвокат, представляющая интересы экс-сенатора.

Напомним, что сегодня стало известно о серии новых уголовных дел, возбуждённых против членов семьи Арашуковых. Против «газового короля», его жены и дочери было возбуждено пять уголовных дел по статье «Растрата». Нелли Арашукова и Камилла Агоева, по данным следствия были фиктивно трудоустроены на предприятиях «Газпрома» и получали заработную плату. По закону, за подобное преступление им может грозить до десяти лет колонии.

Напомним, что «газового короля» Рауля Арашукова задержали 30 января 2019 года. Тем же утром сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали его сына, сенатора Рауфа Арашукова в зале заседаний Совета Федерации.

Отца подозревают в создании преступного сообщества, занимавшегося хищением и перепродажей краденного газа. У шайки было множество схем: недостачу газа списывали на несуществующих абонентов, жителей Северного Кавказа и потери при транспортировке. Группировка существовала почти 20 лет, и за это время похитила энергоресурсов на 31 миллиард рублей.

Его сын, блестящий политик, по мнению следователей, построил карьеру на крови. Рауфа Арашукова подозревают заказе двух убийств в 2010 году. Кроме того, он мог принимать участие в преступной группировке отца, а также давил на одного из свидетелей по уголовному делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU