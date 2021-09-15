Экс-сенатору Арашукову и его отцу, «газовому королю» Раулю, продлили арест до января

Бывший член Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец бывший советник гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков (слева направо) в суде, июль 2020 г. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В Москве суд снова продлил арест сыну и отцу Арашуковых. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил адвокат Арашуковых Владимир Постанюк.

Адвокат отметил, что сторона защиты возражала, считая, что для продления стражи не было оснований. Но суд все же принял решение оставить обвиняемых в СИЗО Лефортово.

- С 30 января 2018 года они оба находятся под стражей, срок истекал 7 октября 2021. Адвокаты возражали, просили прокурора указать хотя одно реальное основание, которое бы препятствовало избранию иной меры пресечения, но не стражи. Ответа не последовало. Суд ушел в совещательную комнату на сутки. Чуда не произошло, суд продлил срок содержания под стражей до 7 января 2022 года, - рассказал Владимир Постанюк, представляющий в суде интересы семьи Арашуковых.

Ранее Верховный суд России принял решение о рассмотрении уголовного дела Мосгорсудом. Сторона обвинения полагала, что Арашуковы могли бы повлиять на ход рассмотрения дела в родной Карачаево-Черкесии, где семья имеет определенный вес.

Обвиняемые настояли на рассмотрении дела судом присяжных, но ни одного процесса до настоящего времени пока не было проведено из-за невозможности собрать коллегию присяжных заседателей. Следующий суд назначен на 5 октября. Это будет четвертая попытка собрать коллегию и начать рассматривать громкое дело.

Напомним, по версии следствия, в начале 2000-х Арашуков Рауль создал преступную группировку, в которую также вошел и его сын Рауф, с целью контроля оборота газа на территории КЧР и соседнего с республикой Ставропольского края. К слову, Рауф Арашуков сделал умопомрачительную политическую карьеру: депутатом он стал в 18, министром в 22, а уже в 30 лет стал сенатором от КЧР.

Экс-сенатора также обвиняют в организации двух заказных убийств в 2010 году. Погибли лидер молодежного движения Аслан Жуков и советник президента КЧР Фраль Шебзухов. Обвиняют Рауфа Арашукова и в давлении на свидетеля.

В июле 2021 года Басманный суд в Москве обратил все состояние семьи Арашуковых на 1,3 млрд. рублей в доход государства. Им остались лишь две квартиры - одна в Черкесске и одна Ставрополе.

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