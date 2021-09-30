Экс-сенатор Арашуков объявил в СИЗО голодовку из-за жены

Рауф Арашуков требует встретиться с женой как можно скорее. Фото: личная страница бывшего сенатора в соцсети

Рауф Арашуков объявил голодовку в СИЗО «Лефортово». Бывший сенатор протестует по той причине, что ему не позволяют видеться с супругой. О свидании он попросил еще на предварительном следствии около года назад, рассказал адвокат бывшего сенатора и его отца Рауля Владимир Постанюк.

С его слов, устроить свидание можно по полученному от руководителя СИЗО разрешению. Этого пока не случилось. Защитник Арашуковых уточняет, что Рауф ведет сухую голодовку еще с 27 сентября. И в понедельник он пообещал чрез три дня, с 30 числа, перестать принимать воду, если его требование встретиться с женой не будет выполнено.

Заметим, что рассмотрение дела Арашуковых в Мосгорсуде уже несколько месяцев откладывается. Судебное заседание должно проходить с участием коллегии присяжных, на чем настаивали обвиняемые. Так вот собрать ее пытаются уже в четвертый раз.

Рауль Арашуков. Фото: Ставрополькрайгаз

Напомним, что Рауль Арашуков — «газовый король», в начале 2000-х организовал преступное сообщество для контроля оборота газа в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. В его банду вступил и сын Рауф. Примечательно, что депутатом он стал в 18 лет, министром - в 22 года, а сенатором - в 30 лет.

Клан Арашуковых годами богател на хищениях газа. В итоге лишился имущества на 1,3 млрд рублей (!).

Дворец "Адиюх Пэлэс" в КЧР, принадлежащий Рауфу Арашукову и его семье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В деле очень много вещественных доказательств. На снимке – часть изъятого имущества во время обысков. Фото предоставлено оперативно-следственной группой

Интерьеры гостиницы-дворца «Адиюх Пэлас» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В том числе 75 объектов недвижимости, автопарка с раритетными экземплярами, сапфиров, бриллиантов и много чего еще...

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