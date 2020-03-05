Баландой брезгует и прыгает с утра: Арашуков рассказал, чем занимается в камере

Уже больше года экс-сенатор Рауф Арашуков путешествует по крохотным, обшарпанным камерам «Лефортово». Каждая комнатушка — семь «квадратов», две койки, холодильник и ничего лишнего. Скука смертная. В таких условиях бывший влиятельный политик начал усиленно тренироваться, много читать русскую классику. Правда, тюремной баландой брезгует и частенько жалуется на условия содержания.

Экс-сенатор Арашуков согласился давать показания по уголовному делу 00:00 00:00

— Здесь как в хорошем европейском зоопарке. Вовремя приносят корм, но его лучше не есть. Я полностью отказался от местной еды, продукты приходится передавать родственникам. Давят следователи, один из которых мне спокойно заявлял, что остаток жизни я проведу в Заполярье, говорил о пожизненном сроке. И отца и меня запугивают тем, что посадят маму и сестру. На них осенью тоже завели уголовные дела, — рассказал бывший сенатор в интервью Ленте.ру.

Не меньшее психологическое давление, по словам политика, доставляет постоянная смена сокамерников. Ужиться на семи метрах с другим человеком Арашукову, мягко скажем, непросто.

— Всё это время огромные неудобства мне доставляет постоянная смена камер и сокамерников. В этом крохотном пространстве приходится уживаться с человеком: кому-то хочется поговорить, кому-то смотреть телевизор, кому-то просто помолчать, почитать, подумать. И как только я начинал находить общий язык с человеком, его тут же меняли, — говорит экс-сенатор.

Чтобы не впасть в апатию и депрессию политику приходится постоянно держать себя в тонусе. Рауф Арашуков советует сидельцам быть строгими к себе.

Раньше сенатор питался далеко не баландой — иногда в соцсети попадали фотографии роскошных застолийФото: СОЦСЕТИ

— Выбирайте строгий режим, занимайтесь спортом. Каждый день встаю в шесть и полтора часа делаю упражнения. Сложно придумать комплекс в таких стеснённых условиях, но я выкручиваюсь. Делаю прыжки, 100 отжиманий, 300 приседаний, другие упражнения. Есть хорошая книга — «Тренировочная зона». Её написал человек, 23 года просидевший в тюрьме. Очень советую, — делится Арашуков.

В свободное время подозреваемый в двух заказных убийствах политик читает. Но не только духовную литературу — в последнее время Рауф Раулевич увлёкся русской классикой.

— Тюрьма прекрасно подходит для чтения, — считает Арашуков. — С возрастом я стал большим поклонником классики: обожаю стихи Пушкина, сейчас читаю «Войну и мир». Да, это программное произведение, школьное, но в то время я многого не мог понять. А теперь вчитываюсь.

Напомним, что Рауфа и Рауля Арашуковых задержали 30 января 2019 года. Тогда ещё действующего сенатора обвинили в организации двух заказных убийств по политическим мотивам. По мнению следствия в 2010 году он устранил лидера молодёжного движения Аслана Жукова, отказавшего ему в помощи на политической арене и претендента на пост премьер-министра республики, советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Кроме того, политика обвиняют, как участника преступного сообщества, созданного его отцом «газовым королём» Раулем Арашуковым. По данным правоохранителей, члены этой группировки занимались воровством газа у «Газпрома», недостачу списывая на абонентов с помощью множества мошеннических схем. Таким образом могло быть украдено «голубое топливо» на сумму порядка 32 миллиардов рублей.

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