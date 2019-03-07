2019-03-07T14:27:51+03:00
Общество

По делу Арашуковых арестовали десятого подозреваемого

Игорь Кайшев мог быть членом преступной банды, расхитившей 30 миллиардов рублей
Андрей ЗОБОВ
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Отца и сына Арашуковых задержали за хищение 30 миллиардов и заказные убийстваОтца и сына Арашуковых задержали за хищение 30 миллиардов и заказные убийства
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В Москве арестовали ещё одного фигуранта дела о хищении газа на 30 миллиардов рублей. Метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоря Кайшева заключили под стражу до 6 мая.

— Суд избрал меру пресечения заключения под стражу до 6 мая в отношении Кайшева Игоря, подозреваемого в совершении преступлений по статьям «мошенничество» и «участие в организованном преступном сообществе», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Напомним, что главным организатором преступного сообщества считается «газовый король» Северного Кавказа Рауль Арашуков. Следователи предполагают, что магнат ещё в 2000-х годах сколотил банду, расхищавшую принадлежащий «Газпрому» газ. В итоге члены ОПГ разворовали голубого топлива на 30 миллиардов рублей.

30 числа Рауль Арашуков и его сын, сенатор Совфеда Рауф были задержаны силовиками. Парламентарию, помимо участия в преступном сообществе, вменяют два заказных убийства и давление на свидетеля. Сейчас Арашуковы сидят в СИЗО «Лефортово», ожидая окончания следствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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