По делу Арашуковых арестовали десятого подозреваемого

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-07T14:27:51+03:00

Отца и сына Арашуковых задержали за хищение 30 миллиардов и заказные убийства

Игорь Кайшев мог быть членом преступной банды, расхитившей 30 миллиардов рублей

Изменить размер текста: A A

В Москве арестовали ещё одного фигуранта дела о хищении газа на 30 миллиардов рублей. Метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоря Кайшева заключили под стражу до 6 мая.

— Суд избрал меру пресечения заключения под стражу до 6 мая в отношении Кайшева Игоря, подозреваемого в совершении преступлений по статьям «мошенничество» и «участие в организованном преступном сообществе», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Напомним, что главным организатором преступного сообщества считается «газовый король» Северного Кавказа Рауль Арашуков. Следователи предполагают, что магнат ещё в 2000-х годах сколотил банду, расхищавшую принадлежащий «Газпрому» газ. В итоге члены ОПГ разворовали голубого топлива на 30 миллиардов рублей.

30 числа Рауль Арашуков и его сын, сенатор Совфеда Рауф были задержаны силовиками. Парламентарию, помимо участия в преступном сообществе, вменяют два заказных убийства и давление на свидетеля. Сейчас Арашуковы сидят в СИЗО «Лефортово», ожидая окончания следствия.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Сенатор Арашуков готов доказать, что его оговорили за 60 миллионов

Арестованный парламентарий заявляет, что знает заказчика, подкупившего свидетелей (подробности).

Расследование Ульяны Скойбеды: как сенатор Арашуков убивал людей на газовые деньги. Часть 1

Наш обозреватель узнала эксклюзивные подробности уголовного дела (подробности, видео, эксклюзив).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По делу Арашуковых обыскали высокопоставленных силовиков Северного Кавказа

Правоохранители могли преднамеренно мешать расследованию заказных убийств (подробности).

Генерал Матовников докладывал Путину по Арашуковым незадолго до ареста

Всё расследование по резонансным преступлениям и хищениям было строго засекречено (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU