Затискал чужую жену: житель Ставрополья до смерти избил друга, провоцируя его на ссору

Осужденный признал вину, но настаивал, что смерть была случайной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье осудили местного жителя, который забил до смерти своего друга. Обвиняемый провоцировал у потерпевшего приступы ревности и ярости. Подробности истории рассказал источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

Осенью 2022 года в Степновском округе компания собралась, чтобы отметить день рождения сына одной из подруг. Кроме хозяйки дома и ребенка, были ее сожитель и его приятель со своей спутницей. Вскоре мальчик ушел из-за стола. После чего взрослые словно обезумели.

Гость начал приставать к хозяйке дома при ее гражданском муже и положил руку на колено. Мужчина за такое хамство один раз ударил друга в лицо, завязалась борьба. Женщины разняли конфликтующих и умерили их пыл.

Но на этом ссоры не кончились. Мужчина, оскорбленный наглостью товарища, все застолье вспоминал былые обиды и высказал одну из них – когда-то друг подставил его, из-за чего он отбывал наказание в тюрьме. Освободившись, он ждал извинений. Усугубило ситуацию то, что даже после первой драки гость продолжал вести себя по-хамски. Друзья опять подрались, но на этот раз с большей ожесточенностью. Обвиняемый несколькими ударами в голову повалила недовольного товарища и стал добивать потерпевшего ногами, уверено следствие. Остановили разъяренного мужчину только женские крики и слезы.

Гости сбежали, на место вызвали бригаду медиков. Пострадавшего с тяжелыми травмами головы увезли в больницу, где он вскоре умер. Согласно выводам экспертизы, потерпевший скончался из-за кровоизлияния в мозг. Против ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчина признал вину в содеянном, но зачем провоцировал друга – не говорил. Он уверен, что его друг погиб из-за неосторожности: тот якобы сильно ушиб голову, упав на бетон, но никак не после его ударов. При этом он отрицал, что добивал лежачего ногами. Его слова опровергла экспертиза, показавшая, что смертельные травмы потерпевшего нельзя получить при падении с высоты собственного роста. Накануне суд приговорил обвиняемого к восьми годам в колонии строгого режима.

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