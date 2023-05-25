Загадочно погиб и потерял все органы: Бастрыкин потребовал доклад о странной смерти младенца в Ставрополе

Родители не могут узнать, почему умер их ребенок Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о загадочной смерти ребенка. После вскрытия у него исчезли все органы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление стали публично обсуждать после сюжета на федеральном ТВ. Наталья Миллер из Ставрополя в августе 2022 года родила сына Давыда. Беременность проходила отлично, все показатели были в норме, сам ребенок появился на свет 4,2-килограммовым богатырем. Однако из родильного зала сразу же перевели в реанимационное отделение.

– Мне сказали, что перевели для наблюдения. Все время говорили, что состояние ребенка удовлетворительное, УЗИ не показывали отклонений. Меня несколько раз впускали туда, и он реагировал на меня. Вечером 12 августа он открывал глаза, шевелился, я с ним общалась. На следующее утро, в шесть часов, меня не впустили. Сказали, пересменка. А уже через час позвонили и попросили прийти к заведующей. Она мне сказала: «Ваш ребенок погиб. Мы не знаем, как так вышло. Простите», – рассказывала в беседе с «Комсомолкой» Наталья.

Результаты УЗИ, сделанное незадолго до родов. Фото: предоставлено «КП» героем публикации

Через несколько дней после похорон бабушка пошла забирать документы ребенка и увидела много странностей. Большая часть данных там была перепутана: роженицу по бумагам оставили без прописки, мужа и работы и вписали ей неверный номер полиса. Несостыковки объясняли техническими ошибками. А вот в протоколе вскрытия не было ни лечения, ни группы крови, ни диагноза и причины смерти. У семьи Миллер возникли подозрения, что их пытаются обмануть, и провели эксгумацию.

Повторное вскрытие показало, что тело мальчика полое и вместо органов там тряпки. Из протоколов прошлого обследования следует, что у ребенка брали только частички органов, никто не заявлял о полном изъятии органов. Куда все исчезло – непонятно, но из-за этого родители Давыда Миллер не могут узнать, почему он умер.

– За день до того, как Наталью положили в роддом, я еще раз просмотрела ее медицинскую карту. Там все было идеально. Но в личных беседах медики нам говорили, что ребенок был нездоровым. Говорили, что была внутриутробная инфекция, но при этом акушеры говорили, что воды были чистыми. Говорили про тромбы и кровотечения, но при повторном вскрытии на теле никаких кровотечений не было. Называли много разных причин. Но как такое возможно, если ребенок набрал 4,2 килограмм. Обследования это не показывали. Если была бы хотя бы какая-то патология, мы узнали бы это по УЗИ и принимали бы меры, готовились бы, – отмечала бабушка ребенка Татьяна Миллер.

В сентябре 2022 года следствие завело уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Теперь же делом заинтересовался Бастрыкин.

– Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову представить доклад о промежуточных результатах расследования и по доводам, озвученным в программе, – сообщает пресс-служба СКР.

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