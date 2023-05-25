Гамсутли много мест для экстремальных селфи Фото: Андрей АБРАМОВ

В Дагестане туристка упала с края смотровой площадки, делая селфи. Об этом сообщил ряд местных Telegram-каналов. Информацию подтвердило республиканское министерство здравоохранения.

30-летняя туристка из Екатеринбурга приехала на одиночную экскурсию в село Гамсутль. Во время прогулки по ветхим жилищам и руинам она сорвалась с края смотровой площадки в ущелье. По информации «КП-Ставрополь», в этот момент она делала селфи и потеряла равновесие. Высота, с которой упала туристка, – около 15 метров.

На месте работает врач вместе с командой сотрудников МЧС. Они пытаются эвакуировать пострадавшую без вреда ее здоровью. Сложность состоит в том, что к селу нет нормальной автомобильной дороги.

Гамсутль, Дагестан Фото: Андрей АБРАМОВ

– Девушка в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Медики и спасатели с трудом добрались до нее по горным тропинкам. В настоящее время одновременно проводятся лечебные процедуры и максимально щадящая эвакуация пострадавшей до ближайшего стационара, – пишет министерство здравоохранения Дагестана.

Село Гамсутль известно своей печальной историей. Когда-то поселение было крупным, местные жители отлично обжили горную территорию, о чем говорят высокие и сложные постройки. Однако с конца прошлого века население Гамсутль переезжало в другие поселение, и в 2015 году там скончался последний местный житель. Сейчас это туристическое место, в которое приезжие ходят отдельно, отметили в беседе с «КП-Ставрополь» туроператоры,

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