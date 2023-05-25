Концерт группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной отменили в Нальчике Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду 7 июня в Нальчике должен был состояться концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», однако сейчас стало известно об отмене мероприятия. С туром у музыкантов не задалось – Арбенина повредила позвоночник, о чем и рассказала в социальных сетях еще 20 мая. Тогда перенесли концерт в Бишкеке, который планировали сыграть 21 мая.

— Ребята, всем салют! Дело такое: я подскользнулась и упала на лестнице в своем доме. Получила травму позвоночника. Ходить пока не могу. Концерт в Бишкеке завтра не одолею. Простите, пожалуйста. Мы обязательно приедем, как только я в буквальном смысле встану на ноги, – написала Диана Арбенина в соцсетях.

На этом отменять концерты не перестали. Арбенина не успела восстановиться после отмены концерта в Бишкеке, а скоро группу ожидало выступление в Нальчике. До него поправить здоровье вокалистки, как оказалось, также не получится.

— Концерт Дианы Арбениной должен был состояться, но по состоянию здоровья певицы он отменен. Организаторы тура, как мы понимаем, отменяют концерты во всех городах, – сообщили в Зеленом театре, где запланирован концерт.

Арбенина по поводу отмены молчит. Перенесут ли концерт на другую дату или просто забудут о нем, пока не понятно. Также под вопросом находится причина отмены концерта, так как выступления группы уже несколько раз «завернули».

Напомним, что в Пятигорске концерт Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы», который должен был пройти 8 июня 2023 года, также отменили. Причиной послужила не травма, а простое нежелание площадки принимать исполнителей.

— Мы отменили. Организаторы ищут другую площадку. Какая – не знаем. Мы сказали: не примем, – заявили журналисту «КП-Ставрополь» представители ДК «София».

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