Нашли порванную палатку: публикуем кадры и детали спасения белорусских туристов на Эльбрусе

Элементы иллюстрации: МЧС КЧР Фото: Залина ТАТАРОВА

Шесть туристов из Беларуси отправились на восхождение на западный склон Эльбруса 14 мая. Однако после двух дней в экспедиции 21 мая они перестали выходить на связь. Спасатели нашли их лишь спустя 36 часов тяжелых поисков — и поделились кадрами и подробностями счастливого завершения операции.

В ролике показали процесс эвакуации туристов. Все шестеро живы и здоровы и радостно снимают подлетающий вертолет.

Группа не зарегистрировала маршрут, что было нарушением рекомендаций службы спасения. По данным «КП-Ставрополь», альпинисты познакомились на сайте для поиска попутчиков, и не все из них имели достаточный опыт в горах. Самым опытным в группе был врач-реаниматолог из Минска Алексей Глазков.

Маршрут, выбранный изначально, был изменен на ходу, и туристы решили покорить необычный, более опасный маршрут на западном склоне Эльбруса. Водитель, который доставил группу на высоту 3000 метров, видел их последним перед пропажей.

После этого они успели подняться менее чем на километр и застряли. 21 мая водитель должен был забрать их с заранее оговоренной точки и отвезти в Карачаевский район, но в назначенное время туристы не появились. 23 мая он сообщил о пропаже группы в МЧС.

Поисковая операция была осложнена сложным горным рельефом и плохими погодными условиями — сильным ветром и снегопадом. В первый день поисков спасатели поднялись на высоту более 3000 метров и обнаружили порванную палатку, личные вещи и спальные мешки. После этого решено было привлечь авиацию.

Фото: МЧС КЧР

На поиски выдвинулись более 80 спасателей, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и вертолет МЧС России. Авиация облетела участок четыре раза, но безрезультатно.

Спустя 36 часов туристов наконец нашли на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг. Они рассказали, что поставили лагерь на высоте 4600 метров, но тут ухудшилась погода, и порывом ветра палатки снесло. Тогда они приняли решение спускаться, но преодолеть путь самостоятельно не смогли и дожидались помощи.

Жизни альпинистов ничего не угрожает. После эвакуации их доставили в город Лермонтов Ставропольского края. Почти двое суток на высоте и без пути «на землю» наложили отпечаток на туристов. С ними работают психологи МЧС.