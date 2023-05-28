Курьезно попались на наивном отце: мягкий приговор матери из Казани, продавшей ненужного младенца, оставили прежним

Фото: Маковеева Светлана/Мартинович Катерина

Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор местной жительнице, которая отдала нежеланного сына случайным людям, чтобы не привязаться к ребенку. Это следует из открытых данных на ГАС «Правосудие».

В декабре 2020 года домохозяйке со Ставрополья Надежде написала неизвестная, их объединяла подписка на один и тот же паблик, в котором люди предлагали забрать чьего-то ребенка. С подобным предложением Софья из Казани обратилась к Надежде: она только что родила сына и хочет отдать его из-за тяжелого материального положения. Причем женщина предлагала якобы легальный способ передачи без посредничества органов опеки. По ее замыслу, они указали бы предполагаемого отца в свидетельстве о рождении и оформили на него доверенность.

У Надежды были дети, а вот ее кумовья хотели ребеночка, но не могли его зачать. На следующий день она рассказала обо всем родне, и на семейном совете решили, что надо ехать. Охотнее всех идею воспринял Михаил – будущий отец. Уже через пару дней он вместе с Надеждой полетел в Казань к Софье. Стороны зарегистрировали в загсе отцовство Михаила и полностью изменили трехнедельному малышу персональные данные. Тогда же они пошли к нотариусу, которые заверил согласие на усыновление и доверенность. Тем самым Софья отказалась от ребенка и передавала права на него «официальному отцу».

Первый в жизни Новый год малыш отметил уже в Пятигорске. Но через 12 дней его забрали полицейские. До праздника Михаил на пьяную голову устраивал скандалы и ушел из дома к сестре, которые недолго воспитывала мальчика. Через несколько дней мужчина вернулся в семью – и разругался со всеми уже на второй день. На этот раз супруга не отдала малыша.

Михаил решил возвращать сына законными методами. В заявлении полицейским он так и написал, что этот ребенок от другой женщины. А на вопрос, почему грудничок оказался вдали от кормящей матери, честно ответил: «Мы нашли ребенка в интернете». Это стало поводом для отдельных разбирательств. Сначала Михаила наказали как правонарушителя за ненадлежащий уход за ребенком. Потом же завели уголовное дело по статье «Иные сделки в отношении несовершеннолетнего» (пункты «б» и «з» второй части статьи 127.1 УК РФ), фигурантами которого стали биологическая мать, номинальный отец и его подруга, которая была связующим звеном между ними.

– Действия Михаила, Надежды и Софьи следствие расценивает как нематериальную сделку, в результате которой биологическая мать получила иную выгоду, выраженную в снятии с себя ответственности по материальному обеспечению и воспитанию малолетнего, – объяснял источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Первыми свои приговоры узнали ставропольцы: Михаилу дали 3,5 года условно, а Надежде – три года. Решение также поддержал Краевой суд. Софью из Казани приговорили к 3,5 годам условно. Она обжаловала такое наказание в Верховном суде Татарстана, но там не изменили решение. После второй инстанции приговор, по закону, вступает в силу. Все фигуранты получили минимальное наказание, а так им грозило до десяти лет тюрьмы.