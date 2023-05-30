Предали даже друзья-похитители: прохожие не дали жителю Дагестана украсть невесту

Фото: Владимир Веленгурин/Евгения Гусева

В Дагестане прохожие спасли девушку, украденную для женитьбы. Через похищение обвиняемый хотел обойти нелюбовь и призрение спутницы. Подробности истории рассказал источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

Восемь лет назад Шамиль впервые увидел Лейлу на рынке в Хасавюрте, где он продавал спортивные костюмы и куда девушка приходила к работавшей по соседству тете. Тогда она еще училась в школе, а мужчина вовсю постигал счастье семейной жизни с первой женой. Но в 2020 году он развелся и стал засматриваться на других девушек, в том числе на повзрослевшую Лейлу.

В декабре 2021 года 32-летний Шамиль предпринял первую попытку познакомиться с 19-летней красоткой через социальные сети. Написал ей чувственное сообщение, в котором сразу же предложил выйти замуж. Лейла не оценила душевный порыв и молча заблокировала аккаунт навязчивого фаната. А вот для дагестанского донжуана это был хороший сигнал: значит, «недоступная», подумал он.

Следуя традициям, Шамиль обратился к родственнице девушки с предложением взять ее племянницу в жены. Однако после недолгих совещаний с родителями Лейлы и самой невестой ему отказали. Причем безоговорочно, без права на обжалование – на том настояла сама Лейла, которая не была рада настырному спутнику.

Шамиля такой ответ не обрадовал, и он задумался о крайних мерах – похитить девушку и не оставить родителям девушки выбора. По кавказским традициям, если украденная девушка заночует в доме похитителя, она обязана выйти за него – и не важно, было ли у них что-то или нет. Проверить это нереально, а ночь в доме чужого мужчины становится печатью на репутации.

На преступное дело Шамиль подговорил своих друзей, которых заверил, что спутница согласна и эта лазейка для того, чтобы убедить отца. В октябре 2022 года они стали следить за девушкой на темно-зеленой Калине. Похитители сопроводили потерпевшую от дома до остановки, где и начали операцию. Шамиль схватил невесту, не с первой попытки закинул в салон и потребовал «гнать поскорее». Но водителя и второго похитителя смутило, что невеста, несмотря на вымышленный заговор, панически кричала. Через сто метров пути машине перегородили путь полицейские, которых позвали прохожие.

Девушку вызволили, а жениха-обманщика задержали. Его поступок расценили как похищение человека, за что ему грозило до пяти лет лишения свободы. Причем друзья обвиняемого фигурировали в деле только как свидетели, поскольку не стали помогать, когда поняли умысел товарища. Шамиль в ходе следствия признал вину и просил строго не наказывать – оказалось, в первом браке у него родился ребенок, которого он содержит. Городской суд пошел навстречу и приговорил мужчину к двум годам условно. От идеи жениться на Лейле Шамиль все-таки отказался.

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