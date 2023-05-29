Убили ограбленных и казнили бывшего друга: водитель банды «радикальных язычников» получил срок

Фото: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае вынесли приговор еще одному члену банды «радикальных язычников», которая занималась грабежом и убийством. Водитель ОПГ получил реальный срок в колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Банду организовал бывший сотрудник ОВД, который вместе с другом промышлял мелкими кражами. Когда они собрали достаточный арсенал, мужчина привлек к себе других людей с боевым прошлым. Всех их объединяла идеология – они были радикальными язычниками. Главаря банды, например, уволили за причастность к запрещенной в России экстремистской организации «Ставропольское Вече Руси»*.

Когда команду пополнили новички, из банды ушел первый сообщник основателя. Однако группировка продолжила разрабатывать свой план по разбойному нападению на промышленный склад на КМВ. От охранника они узнали, что владелец возит на грузовиках из Ессентуков в Москву наличку: за раз не меньше 14 млн рублей. Полгода злоумышленники изучали местность, следили за водителям и просчитывали все ходы. В июне 2019 года все было готово к началу операции.

– Главарь банды как организатор должен был оставаться в тылу и руководить преступной операцией по радиосвязи. Двое вооруженных Калашниковым и ружьем сообщника должны были проникнуть на промышленную базу, запугать работников автоматной очередью в воздух и ограбить грузовик. А водитель ждал подельников в машине, – объяснял стратегию банды источник «КП-Ставрополь».

Двоица незаметно проникла на базу, натолкнулась в ангаре на четырех рабочих и попыталась автоматной очередью испугать их. Но сотрудники оказали сопротивление, из-за чего по ним открыли огонь. Трех рабочих ранило, двух из них – смертельно. Бандиты забрали сумку с наличкой и скрылись в неизвестном направлении.

Полгода правоохранители безуспешно искали банду. Чтобы их не раскрыли, члены ОПГ казнили человека, ушедшего от них на этапе подготовки, – первого сообщника главаря. В феврале 2020 года бандиты приехали в станицу Лысогорскую на «Ленд Крузере», купленном за награбленное, и на базе отдыха убили бывшего товарища, выстрелив в него из ружья и добив умирающего топором.

Фото: СУ СКР по СК

Вскоре участников банды поймали. Их обвиняют в незаконном хранении оружия, убийстве трех человек, разбое и создании ОПГ. Ранее членов банды приговаривали к срокам от 14 до 22 лет. Водитель злоумышленников получил 15 лет в колонии строгого режима и ограничением свободы до двух лет. Кроме того, им придется выплатить моральную компенсацию потерпевшим.

*решением Ставропольского краевого суда за 2015 год запрещена в России